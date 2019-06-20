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Safranda üretim hedefi 20 kilo

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye'de ağırlıklı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safrandan bu yıl 20 kilogram ürün elde edilmesi hedefleniyor - Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve "dünyanın en pahalı bitkisi" özelliği taşıyan safranın yarım kilogramı 80 bin çiçekten elde ediliyor

AHMET ÖZLER - Türkiye'de ağırlıklı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safrandan bu yıl 20 kilogram ürün elde edilmesi amaçlanıyor.

Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran, Safranbolu ilçesine ismini verdi.

Her yıl ağustos ayında ekimine başlanan, ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede 20 çiftçi tarafından 35 dekar alanda üretiliyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safranın kilogramı 25-30 bin liradan satılıyor.

- "Güzel bir döngü ve üretimimiz var"

Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verdikleri desteklerle safran üreten çiftçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Çiftçilere 2000 yılından itibaren önemli destekler sağlandığını belirten Ayvalık, "Güzel bir döngü ve üretimimiz var. Çiftçileri destekliyoruz ve elimizden gelen her türlü yardımı sunuyoruz. Safranın özellikle bizi sevindiren tarafı; hasat döneminde yoğun turist çekmesi. Turistler, ekim-kasım aylarında hemen hemen her gün safran hasadı yapılan tarlalara giderek hasat yapıyor, tarlalarda fotoğraf çekiyor. Bu, hem ilimizin hem de ilçemizin tanıtımına katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

Ayvalık, safran üretimini önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin elde ettikleri safranı eder fiyatında satabilmeleri yoğun çaba sarf ediyoruz. Safranın coğrafi işaretini almıştık. Gelecek kuşaklara aktarılması açısından bunu önemsiyoruz. Safranbolu Safranı tescili yapılan bir üründür. Şu anda yağışlar iyi gidiyor. Bir aksilik olmazsa dönemin verimli geçeceğini düşünüyoruz. Bu yıl için 20 kilogram civarında üretim hedefimiz var. İnşallah bunun altına düşmeyiz, daha yukarıda bir miktar alırız."

Safran bahçesi oluşturmak isteyenlerin yoğun talebiyle karşılaştıklarını dile getiren Ayvalık, bu konuda ellerinden gelen desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

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Karabük Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık safran Safranbolu

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