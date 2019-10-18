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Safranlı macun alabilmek için yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 23:07 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 3'üncü Safran Festivali başladı.

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 3'üncü Safran Festivali başladı. Hamamın çatısından safranlı macun atılırken, ilçe sakinleri de macun alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı'nca bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Safran Festivali, Babasultan Mahallesi mevkisinde, bando eşliğindeki kortej yürüyüşüyle başladı. Dar sokaklardaki yürüyüş, turistler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazdağlı Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Meydandaki halk oyunları gösterisi ise ilgiyle izlendi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, safran üretiminin azaldığını belirterek, "İlçede safran yetiştiriciliğinin giderek azaldığını üzülerek görüyoruz. 30 dönüm arazide 20 kilogram belki daha az safran elde edildiğini ifade ediyor arkadaşlarımız. Meşakkatli bir bitki muhtemelen ondandır ki çiftçilerimiz bu bitkiyi ekmekte biraz zorlanıyorlar. Katkılarımızın olması gerekir ki bu bitki devam etsin. Çünkü safran aynı zamanda Safranbolu demek. Atalarımızdan bize bırakılan, geçmiş ve günümüz yöneticileri vasıtasıyla da geleceğe taşınan böyle bir şehrin safran bitkisiyle taçlandırılması gerekir. Bu bitkinin hiçbir zaman unutulmaması gerekir. Arkadaşlarımızın gayretli bir şekilde gönül verdiğini biliyorum ama belki çiftçilerimizle olan iletişimimizi biraz daha artırıp bu bitkinin daha da yaygınlaştırılması gerekir. Bu bitki olduğu sürece Safranbolu da değerini devam ettirecektir" dedi.

Konuşmaların ardından 1640- 1648 yıllarında 'kazasker' olan 'Safranbolulu Cinci Hoca'nın yaptırdığı hamamın çatısından temsili 'Cinci Hoca', safranlı macun attı. Aşağıda bekleyen ilçe sakinleri ise macun alabilmek için birbiriyle yarıştı.

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