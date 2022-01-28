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  4. Safura Gülistan'ı kayınpederi katletmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Safura Gülistan'ı kayınpederi katletmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

28.01.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kartal'da kayınpederi Galip Gülistan tarafından öldürülen Safura Gülistan'ın cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Genç kadının öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlı Galip Gülistan’ın yanı sıra genç kadının kocası ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, aldatma iddiası üzerine aile meclisi kararıyla cinayet kararı aldıkları öğrenildi. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Safura Gülistan'ı kayınpederi katletmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Korkunç olay saat 26 Ocak'ta Gümüşpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Galip Gülistan, gelini Safura Gülistan'ı başına ateş ederek öldürdü. Olayın ardından Galip Gülistan polise giderek teslim oldu.

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Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın gerçekleştiği daireye gelen polis ekipleri, Safura Gülistan'ın başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde evde bir adet silah ve boş kovanlar olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından 2 çocuk annesi Safura Gülistan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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AİLE MECLİSİ KARAR ALMIŞ

Safura Gülistan'ın cinayetine ilişkin 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlı Galip Gülistan’ın yanı sıra genç kadının kocası ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, aldatma iddiası üzerine aile meclisi kararıyla cinayet kararı aldıkları kaydedildi.

DHA-İHA

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cinayet kadın cinayeti
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