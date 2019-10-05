Emzirme çocuklara yaşam için en iyi başlangıcı sağlar. Dünyada her sene bir milyondan fazla çocuğun anne sütü ile beslenemediği için ishal, solunum yolu ve diğer enfeksiyonlardan hastalandığı belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Shahın Guliyev, anne sütü ile beslenmeyen çocuklarda hastalanma oranı; anne sütü ile beslenenlere göre daha fazla olduğu belirterek, emzirme ayrıca anne sağlığını da korumada yardımcı olduğunu bildirdi.

1-7 Ekim emzirme haftası nedeniyle emzirmenin önemini hakkında açıklama yapan Medicana İnternational Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Shahın Guliyev, ilk 6 ay anne sütü dışında bir besin kullanılmamasını gerektiğini, aynı zamanda bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişimini en iyi şekilde sağladığını bildirdi.

Uzm. Dr. Shahın Guliyev, her bebeğin doğumdan itibaren 6 aylığa kadar tek başına anne sütü ile beslenmesini bundan sonra da ek besinlerle birlikte olmak şartıyla en az 2 yaşına kadar anne sütüyle beslemenin devam edilmesini önerdi.

“Emzirme ile ilişki kurma”

Ayrıca emzirmenin anne ile bebek arasında yakın, sevgi dolu bir ilişki kurulmasını kolaylaştırdığını açıklayan Dr. Guliyev, “Emzirme anneyi duygusal olarak tatmin eder. Doğumdan sonra yakın temas bu ilişkinin gelişmesine yardımcı olur. Erken emzirme ile annede doğum sonu kanamalar çabuk kesilir, memelerde şişme ve iltihaplanma olmaz, loğusalık kolaylaşır. Bebeğin bağışıklık sistemi gelişene kadar anne sütünde gerekli olan, onu hastalıklara karşı koruyan savunucu maddeler vardır. Ayrıca bazı alerjilere karşı da koruyucudur. Bebeklerin en sık yakalandığı enfeksiyon hastalıkları daha az görülür. Bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişimini en iyi şekilde sağlar. Her zaman hijyenik ve pratiktir. Bağışıklık sistemi yeterince gelişmemiş prematüre bebekler, anne sütünden özellikle çok yarar görürler. Anne sütü bebeğiniz için özel bir bileşime sahiptir. Sindirimi daha kolay besin maddesidir. Emzirmenin doğumdan hemen sonra başlatılması ve sık emzirme süt yapımını kolaylaştırır ve arttırır. Böylece bebek aşı kadar değerli olan "ilksüt”ü (ağız sütü, kolostrum) yeterince almış olur. Kolostrum dediğimiz halk arasında ağız sütü diye tabir edilen ilk süt yaklaşık bir hafta kadar devam eder. Mekonyumu ( bebeğin ilk siyah dışkısı) temizler, sarılığın önlenmesine yardım eder. Bağırsağın olgunlaşmasına yardım eder, göz hastalıklarını önler.” açıklamalarında bulundu.