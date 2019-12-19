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Sağ ayağı kesilen Aylin'in hayali hemşire olmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 09:39 | Son Güncelleme

MUĞLA'da babasının elinden tutarak yürüdüğü yolda hafriyat kamyonunun altında kalan ve sağ ayağı kesilen Aylin Dağdeviren (9), büyüdüğünde hemşire olmak istiyor.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da babasının elinden tutarak yürüdüğü yolda hafriyat kamyonunun altında kalan ve sağ ayağı kesilen Aylin Dağdeviren (9), büyüdüğünde hemşire olmak istiyor. Baba Ahmet Dağdeviren ise "Bizim yaşadığımız acıyı başka aileler yaşamasın. Şoförün tutuklanmasını istiyoruz. Adalet yerini bulsun" dedi.

Menteşe'deki bir lokantada döner ustası olan Ahmet Dağdeviren (43) ile ev hanımı eşi Handan Dağdeviren (35), kızları Aylin Dağdeviren'i de beraberlerine alıp, 8 Aralık günü saat 16.00 sıralarında çarşıya çıktı. Bir süre alış veriş yapan aile, eve dönmek için yürürken, küçük kızlarına, Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokak'a dönen Abdullah Karataş yönetimindeki 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Ayakları kamyonun tekerleri altında kalan Menteşe Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Aylin, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Aylin'in sağ ayağı kesildi. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından Aylin, ortopedi servisine alınırken, kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Abdullah Karataş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise olay yeri yakınındaki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, anne babasıyla yolun karşısına geçmek isteyen küçük kızın ayakları harfiyat kamyonunun tekerleri altında kalıyor. Annenin tekere tekme atıp, sinir krizi geçirdiği görüntülerde, kamyon şoförü, Aylin'in ayaklarını tekerlerin altından kurtarmak için geri manevra yapıyor.

'ŞOFÖR TUTUKLANSIN'

Baba Ahmet Dağdeviren, "Eşim arkamızda yürüyordu. Ben bir elimle pazar arabasını çekiyordum, diğer elimle de kızımı tutuyordum. Kaldırımda yürürken talihsiz kazayı yaşadık. Bunu anlatmak mümkün değil. Allah kimsenin başına vermesin. Çocuğumuzun sağ ayağını kaybettik. Kamyon şoförünün tutuklanmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın. Ne sağa ne sola sinyal verdi. Direksiyonu aniden üzerimize kırdı. Psikolojik olarak ailece yıkıldık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından psikolojik destek alıyoruz" dedi.

Hastane yönetiminin yakından ilgilendiği Aylin ise büyüyünce hemşire olmak istediğini ve okulunu özlediğini söyledi.

Öte yandan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Aylin'i hastanede ziyaret ederek, küçük kıza hediyeler verdi.

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