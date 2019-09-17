"Sağ bloku ve psikopat Netanyahu’yu devirmek istiyoruz"

KUDÜS (AA) - İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde, Filistinli seçmenin ülkedeki aşırı sağı ve Başbakan Binyamin Netanyahu’yu devirmek için bugün sandık başına gittiğini söyledi.

İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kentinde oyunu kullanan Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Avde, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz bu psikopat Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağın iktidarına devam etmesini engellemek ve onları devirmeye katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.

Birincisi 9 Nisan’da yapılan genel seçimlere işaret eden Avde, "Sabahtan beri yaptığım gözlem kadarıyla bu seçimlere katılım geçen seçimlere oranla giderek artıyor." ifadelerini kullandı.

Avde, Filistinlilerin ikinci sınıf vatandaş olmaya itildiğini ancak buna izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Bu seçimler tarihidir ve bir dönüm noktası mesabesindedir. Halkımız meydan okumalara göğüs gerebilecek güçtedir." diye konuştu.

- İsrailliler yenilenen seçim için sandık başında

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimde Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud, az bir oy farkıyla yarışı önde tamamlayarak 35 milletvekili çıkarmış ancak tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısı olan 61'e ulaşamamıştı.