Sağ eli kırılan ressamdan sol elle 50 resim

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kaza sonucu sağ eli kırılan, pes etmeyerek resim yapmaya sol eliyle devam eden ressam Funda İyce Tuncel, 50 resimle 50. kişisel sergisini açtı.

Sol eliyle yaptığı resimleri ilk kez bir sergide toplayan Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yaz düştüğünü ve sağ el bileğini kırdığını, iki ameliyatın ardından eline platin takıldığını belirterek, 30 yıldır sürdürdüğü resim çalışmalarının sona ermemesi için çok mücadele verdiğini söyledi.

Herkesin, artık resim yapamayacağını ve dinlenmesi gerektiğini söylediğini, yorumlara ve tavsiyelere aldırış etmediğini dile getiren Tuncel, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Baktım, sağ elimi hiç kullanamıyorum. Alçıdan çıkınca da sağ elimle resim yapamadım. Hastanede ilk desenimi çizdim. İlk desenimi çizdiğimde sol elimi de gerçekten hiç kullanamıyordum. Yıllarca sağ elimle çalışmıştım. Sağ elim alçıdayken, sol elimle resim yapmaya başladım. Çalışmalarımın hepsini tuval yerine defter yapraklarına yaptım. Akrilik, pastel ve sulu boya kullandım. Ressamlar bir sürü teknik kullanabilir ama ben sol elimi kullandım. Sergime sol elimle 'merhaba' diyorum."