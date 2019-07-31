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Sağ gözündeki sorun sol gözü ameliyat edilince çözüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 11:50 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 51 yıldır sağ göz kapağı düşük olan Mustafa Halıcı (66), sol gözüne yapılan şaşılık cerrahisiyle sağlığına kavuştu.

Sağ gözündeki sorun sol gözü ameliyat edilince çözüldü

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 51 yıldır sağ göz kapağı düşük olan Mustafa Halıcı (66), sol gözüne yapılan şaşılık cerrahisiyle sağlığına kavuştu. Literatürde eşine çok az rastlanan operasyonu gerçekleştiren Memorial Kayseri Hastanesi Göz Merkezi Uzmanı Doç. Dr. Gökçen Gökçe, "Hastanın probleminin hep sağ gözde olduğu düşünülmüş, oysa sol gözdeki şaşılığın düzeltilmesiyle sorunu ortadan kaldırdık" dedi.
Mustafa Halıcı, 15 yaşından bu yana sağ gözündeki kapak düşüklüğü nedeniyle psikolojik ve sosyal açıdan sorunlar yaşadı. Bir kamu kuruluşundan emekli olan 2 çocuk babası Mustafa Halıcı, 51 yıl boyunca birçok sağlık kuruluşuna giderek sağ göz kapağının düşüklüğüne çare aradı. Son olarak Memorial Kayseri Hastanesi Göz Merkezi Uzmanı Doç. Dr. Gökçen Gökçe'ye muayene olan Halıcı, sol gözüne yapılan şaşılık cerrahisiyle sağlığına kavuştu.
Mustafa Halıcı, sağ göz kapağındaki düşüklüğün hayatını değiştirdiğini belirterek, "Her gittiğim göz doktoru sağ gözümü inceledi. Sol gözümde sorun olduğunu düşünmüyorlardı. 15 yaşındayken ilk kez eski SSK hastanesindeki bir doktora götürdüler. Göz kapağımın düşük olduğunu; ancak görme ile ilgili bir sorunun olmadığını belirtti. Sonra birçok doktora gittim; ancak sonuç elde edemedim. Gökçen Bey’e bir yakınımın tavsiyesi üzerine geldim. Sağ olsun, benimle özel olarak ilgilendi. Bu sorunun sağ gözle değil sol gözle ilgili olduğunu söyledi. Daha doğrusu bana garanti vererek, ameliyat konusundaki fikrimi değiştirdi" diye konuştu.
Doç. Dr. Gökçen Gökçe, yapılan muayenede hastanın sağ gözünde gerçek bir kayma ve kapak düşüklüğü olmadığını ifade ederek, "Asıl sorunun sol gözdeki gizli yukarı kayma olduğunu fark ettim. Göz kasları her iki gözde de simetrik olarak hareket ettiğinden, hasta sol gözüyle karşıya baktığında, sağ gözü ve kapağı aşağıya düşüyordu. Bu nedenle sol gözdeki sorunu maskelemekteydi. Hastamıza durumu detaylıca açıkladıktan sonra yaptığımız cerrahiyle her iki gözdeki sorunları gidermiş olduk" diye konuştu.

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Sağ gözündeki sorun sol gözü ameliyat edilince çözüldü

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