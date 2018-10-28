Sağ popülist Bolsonaro seçimin favorisi

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da halk devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başında. Geçmiş seçimlere göre oldukça kutuplaşmış bir siyasi atmosferde gerçekleşen seçimlerde 143 milyon seçmen, eski asker sağcı popülist Jair Bolsonaro ile Sao Paolo'nun eski belediye başkanı solun adayı Fenando Haddad arasında bir tercih yapacak.

7 Ekim'de yapılan ilk turda Bolsonaro yüzde 46, Haddad yüzde 29 oranında oy almıştı. Son açıklanan kamuoyu anketleri, Bolsonaro'nun yüzde 55 oy oranıyla seçimden galip çıkacağı yönünde.

"Brezilya'nın Donald Trump'ı" olarak anılan Bolsonaro, çalkantıda olan ekonomiyi düzelteceği ve yolsuzlukla mücadele edeceği yönündeki vaatleriyle destek topladı. Brezilya'da göreve gelen son üç devlet başkanı hakkında yolsuzluğa bulaştıkları iddiaları ortaya atılmıştı.

Dünyanın dokuzuncu büyük ekonomisi olan Brezilya'da kriz nedeniyle ekonomi 2015-2016 arasında yüzde 7 oranında küçülerek tarihinin en büyük resesyonunu yaşamıştı.

Devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta siyasetçilerin ve işadamlarının bulaştığı milyar dolarlık yolsuzluk skandalı ve ülkede giderek artan suç oranı seçmenin öfkeli olduğu başlıca konular. Ülkede geçen yıl 63 bin 880 cinayet kayıtlara geçti.