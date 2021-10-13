Sağa sola dağılan bitkileri dekoratif bir şekle sokacak ürün önerileri

Apartmanda yaşamak, insanların doğaya duyduğu özlemi artırıyor ve onları evde bitki yetiştirmeye yönlendiriyor. Sık sık doğaya çıkma fırsatı bulamayanlar, evlerini ya da çalışma alanlarını yeşillendirerek bitkilerin huzur verici ortamından yararlanmak istiyor. Siz de evinizin farklı köşelerinde bitkilere yer vererek yaşadığınız alanı daha güzel bir hale dönüştürebilirsiniz. Bu noktada evin bütün odalarına dağılan bitkilerinizi toparlamak için bazı dekorasyon ürünleri size yardımcı olabilir.

Dekoratif Saksılar ile Yaşam Alanınızı Canlandırın!

Evinizi renklendirmenin ve doğayla buluşmanın en kolay yolu bitkiler olabilir. Bitkilerinizi ev dekorasyonuna katmak için doğru bir saksı tercihi yapmak büyük önem taşır. Bu noktada elbette bitkinizin boyutunu ve ihtiyaçlarını da göz önüne almalısınız. Lewondr 4’lü Seramik Saksıları, şık ve özgün tasarımı ile evinize farklı bir hava katar. İskandinav tarzı geometrik desenler ile süslenen bu ürün, kaliteli seramikten yapılması sayesinde oldukça da dayanıklı.

Eğer Lewondr Seramik Saksıları'nın evinizin dekorasyonuna uyduğunu düşünüyorsanız daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayın!

Makrome Bitki Askıları Sayesinde Evinize Zarif Bir Dokunuş Yapabilirsiniz!

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

3 adet kanca ve farklı boyutlardaki makrome askılardan oluşan bu ürün ile iç mekanlarınızı daha şık bir hale getirin. Ahşap boncuklar ile dekore edilmiş el yapımı makrome askılar, özel bir tasarıma sahip. Bu ürün evdeki saksılarınıza daha zarif bir görünüm kazandırarak bohem bir tarz oluşturmanıza yardımcı olur. Tamamen doğal pamuktan üretilen makrome askılar, farklı ağırlıktaki bitkileri tutmak için yeterince dayanıklı. Ayrıca tavana sabitlenen askıları sayesinde bitkilerinizin güvenle çiçek açmasını izleyebilirsiniz.

Bitkiseverler için muhteşem bir ürün olan makrome askıları daha ayrıntılı incelemek için tıklayın!

Çiçeklerinizi Güvende Tutmak İstiyorsanız Saksı Tutucularından Faydalanın!

Zaman zaman büyük köklere sahip bitkilerinizi yere konumlandırmak durumunda kalabilirsiniz. Bu durumda bitkilerinizin zarar görme ihtimali çok daha yüksek olur. Bu olasılığı ortadan kaldırmak istiyorsanız Hematon Ahşap Saksı Tutucu ile bitkilerinizi destekleyebilirsiniz. Suya karşı dayanıklı olmasıyla da dikkat çeken bu ürün, altındaki kaydırmaz parçalar ile bitkilerinizi korur. Hematon Bitki Standı, uzun süreli bir kullanım vadeden dayanıklı ahşap yüzeyi sayesinde de bitkileriniz için güvenli ve şık bir alan oluşturur.

Her odaya ve tarza rahatlıkla uyum sağlayabilecek bu ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayın!

Dekoratif Ampul Vazolar ile Çalışma Masanızda Bitkilere de Yer Verin!

Çalışırken kendinizi daha huzurlu hissetmek istiyorsanız masanızda mutlaka bitkilere de yer açmalısınız. Ancak çalışma masaları bazen o kadar kalabalık oluyor ki saksı koyacak bir alan yaratamıyoruz. Yardwe Ampul Vazo sayesinde küçük bir alana sahi olsanız bile bitkilerinizi rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Uzun ömürlü olmasıyla kullananlarının beğenisini kazanan bu ürün, yüksek kaliteli şeffaf camlara sahip. Yarı saydam ampulleri sayesinde bitki köklerinin nasıl oluştuğunu da gözlemleyebilirsiniz. Yaşam alanınıza canlılık kazandıracak bu ürünü hem doğal hem de yapay bitkileriniz için kullanabilirsiniz. Siz de çalışırken zaman zaman doğaya dönmek isteyenlerdenseniz bu ürün tam size göre.

Daha detaylı incelemek için tıklayın!

Ahşap Merdivenler ile Bitkilerinizi Ev Dekorasyonuna Katın!



Doğal bambudan üretilmiş ahşap merdivenler ile ev dekorasyonunuza bir yenilik katın. Böcek direncine sahip olan bu ürün, yeterli sertlikte tasarlandığı için sağlam ve uzun ömürlü olma özellikleri ile ön plana çıkıyor. Hepsi farklı boyuttaki bitkiler için tasarlanmış olan rafları, bitkileriniz için geniş bir alan sağlar. Asma çubukları da dilediğiniz uzunlukta ayarlayabilirsiniz. Kolayca katlanabilen bu ürünü dilediğinizde rahatlıkla taşıyabilir, kullanmadığınız zamanlarda ise kaldırarak yer tasarrufu avantajından yararlanabilirsiniz.

Eğer siz de bitkilerinizi ev dekorasyonuna katmak istiyorsanız 3 Katlı Ahşap Çiçek Rafı'nı buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Sarmaşık Kafesi Evinize Farklı Bir Hava Katacak!

Uzunluğu ile göz kamaştıran sarmaşıkları ev dekorasyonunuzda görmeyi seviyorsanız Yaobluesea Sarmaşık Kafesi tam da size göre! Çiçekleri ve sarmaşık gülleri ön plana çıkaran bu tırmanma mobilyası, 188 santimetre yüksekliğinde. Demirden yapıldığı için oldukça da dayanıklı. Sadece tırmanan bitkiler için değil, aynı zamanda saksı bitkileri için de uygun olan sarmaşık kafesi, her türlü mekanda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bulunduğu ortama modern bir görüntü katan bu ürün sayesinde bitkilerinize dekoratif bir yetiştirme alanı sağlayabilirsiniz.

Eğer daha detaylı incelemek ve satın almak istiyorsanız buraya tıklayın!

Saksı Standı Sayesinde Bitkileriniz Bir Arada Yaşayabilir!

Bitkiler bir arada yerleştirildiklerinde çok daha ferah bir mekân yaratır. Eğer sizin de evinizde fazla sayıda bitki varsa saksı stantları ile hepsini bir arada tutabilirsiniz. 6 Katlı Saksı Standı, ahşabın ve çeşit çeşit bitkilerin uyumu sayesinde gören herkesi etkisi altına alır. Dekoratif olmasının yanı sıra oldukça kullanışlı olan saksı standını isterseniz iç, isterseniz dış mekanda kullanarak en güzel bitkilerinizi şık bir şekilde sergileyebilirsiniz. Farklı boyutlara ve ağırlıklara sahip bitkiler için de uygun olan bu ürün sayesinde yaşam alanlarınızı güzelleştirebilirsiniz.

Daha detaylı incelemek için tıklayın!

Duvarlarınızı Hareketlendirmek için Bitki Raflarından Yararlanın!

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Bitkilerinizi evinizin her yerinde görmek istiyorsanız Boho Bitki Tutucu Raflar tam size göre. Minimalist dekorasyonlar için de uygun olan ahşap raflar, bulunduğu ortama daha şık ve zarif bir görünüm katar. Bohem tarzı ile dikkat çeken bu ürün, bitkilerinizi yerleştirebileceğiniz 2 katlı ahşap raf ve onları birleştiren pamuk halattan oluşmakta. Yüksek kaliteli ağaçlardan dokunan bu halat, muhteşem bir işçiliğin ürünü. El yapımı sanat hissi veren bu ürünü yaşam alanlarınızda kullanarak daha ferah bir ortam yaratabilirsiniz.

Eğer daha ayrıntılı olarak incelemek ve satın almak istiyorsanız tıklayın!

Metal Dekoratif Çiçeklik ile Bütün Bitkileri Bir Arada Toplayın!

Özgün tasarımı ile tüm dikkatleri üzerine çeken dekoratif metal çiçeklik ile evinize modern bir görünüm kazandırın. Hem çiçek asmanıza hem de farklı boyuttaki saksılarınızı yerleştirmenize imkan sağlayan bu çiçeklik, ev dekorasyonunuza büyük bir yenilik getirir. Hilal şeklindeki siyah metal çubuklara eklenmiş askılar ve ahşap raflar ile sunulan bu ürün, hem ev hem de iş ortamlarında rahatlıkla kullanılabilir. Bulunduğu ortama oldukça şık bir hava katan metal çiçeklik sayesinde evinize gelen misafirleri de etkileyebilirsiniz.

Daha detaylı incelemek ve güvenle satın almak için tıklayın!

Ahşap Çiçek Saksısı ile Ev Dekorasyonunuzu Tamamlayın!

Ev dekorasyonuna yön veren tasarımları bitkileriniz ile buluşturmaktan hoşlanıyorsanız Doitool Ahşap Çiçek Tutucu'ya mutlaka göz atmalısınız. Dahası bu ürün; üst üste ekleyerek boyunu uzatılabileceğiniz, kendi yaratıcılığınızı kullanarak çeşitli tasarımlar ortaya çıkarabileceğiniz harika bir saksı! Ağaç gövdesi şeklindeki tasarımı ile ön plana çıkan bu saksı sayesinde bitkilerinizi çok daha hoş bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Evinize eşsiz bir dokunuş yapan bu ürün ile bitkilerinizi tezgah üstünde, pencere kenarında ya da balkonda muhteşem bir şekilde sergileyebilirsiniz.

Daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayın!

