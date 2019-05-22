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Sağa sola savrulan öğrencilerden bazılarının yüzü kanlar içinde kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 16:32 | Son Güncelleme

Denizli’de lüks bir araçla öğrencileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 9’u öğrenci 14 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli’de lüks bir araçla öğrencileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 9’u öğrenci 14 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anında öğrencilerin yaşadıkları kazanın şiddetini gözler önüne sererken, büyük paniğin yaşandığı kazada bazı öğrencilerin yüzü kanlar içinde kaldı.
Merkezefendi ilçesinde, lüks bir araçla ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. 9’u öğrenci 14 kişinin yaralandığı kazada, araç içi güvenlik kamerasına yansıyanlar kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
Görüntülerde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün çarpışması ve öğrencilerin kaza anında yaşadıkları yer aldı. Kan donduran görüntülerde, emniyet kemeri takmayan öğrenciler ağlayıp kaza anında savrulup bağrışıyor. Kemer takmayan servis şoförü ise önce koltuğundan fırlıyor ardından tekrar aracı kontrol etmeye çalışıyor. Araç içinde büyük panik yaşayan öğrenciler oturdukları koltuklardan fırlayarak sağa sola savruluyor. Kazada yaralanan öğrencilerden bazılarının yüzleri kanlar içinde kalıyor. Serviste öğrencilerin ve şoförün neden emniyet kemeri takmadıkları ise belirsizliğini koruyor.

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