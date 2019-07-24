Sagalassos’u 45 bin 600 kişi ziyaret etti

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Sagalassos Antik Kenti’ne ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, kenti bugüne kadar 45 bin 600 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Belçika Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe ve Türkiye Brüksel Büyükelçisi Z. Levent Gümrükçü ile birlikte Sagalassos Antik Kenti’nde incelemede bulundu. Sagalassos’ da devam eden Kazı yerlerini gezen heyet Antik kentin simgesi olan Antoniler Çeşmesi önünde dostluk mesajı verdi. Vali Şıldak ve beraberindekilere Sagalassos Kazı Başkanı Belçika Leuven Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Jeroen Poblome tarafından bilgi verildi.

Büyükelçi Malherbe ise Sagalassos Antik Kenti’nde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Diplomatların pek çok kelime ürettiklerini aktaran Malherbe, "Burada ayağa kaldırılan yapılar iki ülkenin dostluk sembolüdür. Buradaki yapılar Belçika ve Türkiye’nin birlikte yaptığı ortaya çıkardıklarının ispatıdır. Sizlerle burada olmak benim için bir ayrıcalıktır" ifadelerine yer verdi.