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Sagalassos’u 45 bin 600 kişi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 14:30 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Sagalassos Antik Kenti’ne ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, kenti bugüne kadar 45 bin 600 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.Burdur Valisi Hasan Şıldak, Belçika Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe ve Türkiye Brüksel Büyükelçisi Z.

Sagalassos’u 45 bin 600 kişi ziyaret etti

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Sagalassos Antik Kenti’ne ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, kenti bugüne kadar 45 bin 600 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Belçika Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe ve Türkiye Brüksel Büyükelçisi Z. Levent Gümrükçü ile birlikte Sagalassos Antik Kenti’nde incelemede bulundu. Sagalassos’ da devam eden Kazı yerlerini gezen heyet Antik kentin simgesi olan Antoniler Çeşmesi önünde dostluk mesajı verdi. Vali Şıldak ve beraberindekilere Sagalassos Kazı Başkanı Belçika Leuven Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Jeroen Poblome tarafından bilgi verildi.

Büyükelçi Malherbe ise Sagalassos Antik Kenti’nde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Diplomatların pek çok kelime ürettiklerini aktaran Malherbe, "Burada ayağa kaldırılan yapılar iki ülkenin dostluk sembolüdür. Buradaki yapılar Belçika ve Türkiye’nin birlikte yaptığı ortaya çıkardıklarının ispatıdır. Sizlerle burada olmak benim için bir ayrıcalıktır" ifadelerine yer verdi.

30 yıldır sorunsuz devam ediyor"
Büyükelçi Gümrükçü de Sagalassos Antik Kenti’nin yerinde görmenin başka olduğunu ifade ederek Türkiye’nin bu güzelliklerinin her geçen yıl yeryüzüne çıkarılmasının mutluluk verici olduğunu anlattı.
Önümüzdeki yıllarda buradaki güzelliklerin daha da ortaya çıkarılacağına işaret eden Gümrükçü, "Sagalassos’u arkeoloji dünyasında ve turizm alanında hak ettiği yere ulaştıracağız. Sagalassos’ta devam eden kazı çalışması Türkiye ve Belçika arasındaki dostluğun ve ortaklığın simgesi olarak ortaya çıkıyor. 30 yıldan beri sorunsuz bir şekilde devam eden iki dost ve müttefik ülkenin arasındaki ilişkilere yakışır bir kazı çalışması o yüzden ben hem bir Tük vatandaşı hem de Belçika’nın büyükelçisi olarak bu işbirliğinden gurur duyuyorum." diye konuştu.

45 bin 600 ziyaretçi"
Burdur Valisi Hasan Şıldak, Sagalassos’un en önemli kazı yerlerinden biri olduğunun altını çizerek, " Kazı çalışmalarında yeni bulunan yerler bizleri daha da heyecanlandırıyor. Sagalassos Antik kentine ilginin her geçen gün artıyor. 45 bin 600 ziyaretçinin 2 bin 500’ünü yabancılar oluşturuyor."dedi.
Daha sonra Ağlasun’daki bir otelde Sagalassos Antik Kenti kazılarında 20 yıl ve daha uzun süre görev alan 25 işçiye Anastylosis ve Yapı Koruma Ustalığı alanında, Yapı Koruma Ustalığı ve Arkeolojik Kazı Formenliği sertifikaları takdim edildi.

Sagalassos’u 45 bin 600 kişi ziyaret etti

Sagalassos’u 45 bin 600 kişi ziyaret etti

Sagalassos’u 45 bin 600 kişi ziyaret etti

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