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Sağanağın vurduğu İzmir'de hayat normale döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 13:59 | Son Güncelleme

İZMİR'de iki gün boyunca etkili olan sağanağın bugün etkisini kaybetmesi ve güneşin yüzünü göstermesiyle kentte hayat normale döndü.

Sağanağın vurduğu İzmir'de hayat normale döndü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de iki gün boyunca etkili olan sağanağın bugün etkisini kaybetmesi ve güneşin yüzünü göstermesiyle kentte hayat normale döndü. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye işlemleri devam ederken, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne dün akşamdan bu yana elektrik verilemiyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı ve kent genelinde iki gündür etkili olan sağanağın yerini pazar sabahı yerini güneşli hava aldı. Özellikle dün kısa süre içinde metrekareye 200 kilogramın üstünde yağış düşmesiyle sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde Hatay normale dönmeye başladı. Her yağmurda su baskının yaşandığı Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan 2844 Sokak'taki Yunuslar Alt Geçidi'ndeki su tahliye edilirken, yağmur nedeniyle ulaşıma kapanan cadde, tekrar trafiğe açıldı. Alsancak Semti'nde de su baskının yaşandığı iş yerlerinin de temizlik çalışmalarının ardından faaliyete geçtiği görüldü.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve İZSU ekipleri de temizlik ve su tahliye çalışmalarını sürdürdü. Cadde ve yollarda yaşanan su baskınları ise en çok sürücülere zarar verdi. Su birikintilerinden geçen araçların plakaları düşerken, yol kenarları plakalarla doldu. Kordon boyunda ise yağış nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlar, bugün güneşin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları da güvercinlere yem atarak vakit geçirdi.
SEFERLERDE AKSAMA YOK, YOLCULAR MAĞDUR OLMADI
Kentteki sağanak nedeniyle su baskının yaşandığı İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne (İZOTAŞ) dün saat 20.00'den bu yana elektrik verilemiyor. Otogara elektrik verilen trafoların bulunduğu alandaki suyun tahliye işlemi devam ederken, yolcuların mağdur olmaması için elektronik ortamda yapılan bilet kesim işleminin elle yapıldığı öğrenildi. Otobüs seferlerinde herhangi bir aksamanın yaşanmadığını belirten İZOTAŞ yetkilisi Erdoğan Hünal, "İzmir'de iki gündür olağandışı bir miktarda yağış var. Bu yağış nedeniyle otogarın bazı bölümlerinde su baskını yaşandı. Özellikle otogara enerji veren trafoların bulunduğu bölümdeki suyun tahliye işlemleri devam ediyor. Tahliye işlemi tamamlandıktan sonra enerji verilecek ama yolcularımızın yolculuklarında herhangi bir mağduriyet yaşanmadı. Seferlerimizde aksama yok. İZOTAŞ olarak çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz" dedi.
İSTASYON SULAR ALTINDA KALDI
Yağışın vurduğu ve yürüyen merdivenlerin dahi sular altında kaldığı Torbalı ilçesindeki İZBAN Pancar İstasyonu'ndaki suyun tahliye işlemleri de devam ediyor. Kullanılamaz hale gelen istasyonda maddi zarar oluştu. Pancar Mahallesi'nde oturan Alpay Ak, "Sağanak nedeniyle mahallemizde bulunan istasyon sular altında kaldı ve kullanamıyoruz" dedi. Tahliye işleminin ardından istasyonun hizmete tekrar gireceği öğrenildi.
YAĞIŞLI HAVA TEKRAR GERİ GELECEK
Öte yandan meteoroloji yetkilileri, pazar günü güneşli ve yağışsız olarak geçecek İzmir'e, yeni hafta da rüzgar yönünün değişmesiyle yağışların soğuk havayla birlikte döneceğini ifade etti. İzmir'de hava pazartesi yağmurlu 11, salı yağmurlu 8, çarşamba güneşli 6, perşembe güneşli 11, cuma parçalı bulutlu 12 derece olacak.
Rekor yağışın yaşandığı kentte bazı ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarı şöyle oluştu:
Buca 238.5 kilogram, Kemalpaşa 247.8 kilogram, Bayraklı 137.7, Bornova 219.2, Konak 205.7. Torbalı 191.8, Konak 205.7, narlıdere 178.3, Balçova 166.4, Güzelbahçe 104.9, Menemen 113, Kınık 114.9."

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Sağanağın vurduğu İzmir'de hayat normale döndüSağanağın vurduğu İzmir'de hayat normale döndüSağanağın vurduğu İzmir'de hayat normale döndüSağanağın vurduğu İzmir'de hayat normale döndü

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