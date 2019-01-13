Sağanağın vurduğu İzmir'de hayat normale döndü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de iki gün boyunca etkili olan sağanağın bugün etkisini kaybetmesi ve güneşin yüzünü göstermesiyle kentte hayat normale döndü. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye işlemleri devam ederken, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne dün akşamdan bu yana elektrik verilemiyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı ve kent genelinde iki gündür etkili olan sağanağın yerini pazar sabahı yerini güneşli hava aldı. Özellikle dün kısa süre içinde metrekareye 200 kilogramın üstünde yağış düşmesiyle sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde Hatay normale dönmeye başladı. Her yağmurda su baskının yaşandığı Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan 2844 Sokak'taki Yunuslar Alt Geçidi'ndeki su tahliye edilirken, yağmur nedeniyle ulaşıma kapanan cadde, tekrar trafiğe açıldı. Alsancak Semti'nde de su baskının yaşandığı iş yerlerinin de temizlik çalışmalarının ardından faaliyete geçtiği görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve İZSU ekipleri de temizlik ve su tahliye çalışmalarını sürdürdü. Cadde ve yollarda yaşanan su baskınları ise en çok sürücülere zarar verdi. Su birikintilerinden geçen araçların plakaları düşerken, yol kenarları plakalarla doldu. Kordon boyunda ise yağış nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlar, bugün güneşin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları da güvercinlere yem atarak vakit geçirdi.