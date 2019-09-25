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Sağanak Didim'de otomobili denize sürükledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:38 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak Didim'de otomobili denize sürükledi

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Mersindere Mahallesi'nde bir otomobil, denize sürüklendi. Zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Yurdun batı kesimini etkileyen sağanak yağmur, Didim'i vurdu. Turistik ilçede dün akşam başlayarak etkisi artıran yağmur, kenti teslim aldı. Cadde ve sokaklarda dereler oluşurken, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Didim merkez ile bağlantı sağlayan 19 Mayıs Caddesi, Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ve ilçe merkezindeki ana arterlerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar dereye dönen caddelerde suya gömüldü. Mersindere Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil, denize sürüklendi. Otomobilin içinde kimsenin olmaması olası bir üzücü olayı önledi. Sağanak, ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu. Ev ve iş yerlerini su basanlar, yetkililerden yardım istedi.
Sağanak nedeniyle Altınkum İş Merkezi'ndeki iş yerlerini su bastı. İş yeri çalışanları, işyerlerinin yağmur sularından temizlenmesi için çalışma yürüttü. İş yerlerindeki çok sayıda malzeme zarar gördü. Akbük Mahallesi'nde ise zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde su baskınları oluştu. Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, zor durumdaki vatandaşın yardımına koştu. Belediye ekipleri, su basan yerlerde tahliye çalışması yaptı, yolda kalan araçları kurtardı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, yol güzergahlarında önlem aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, Didim'in Akbük Mahallesi'nde metrekareye 130.8 kilogram, Didim şehir merkezine ise 116.8 kilogram yağış düştü.

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Sağanak Didim'de otomobili denize sürüklediSağanak Didim'de otomobili denize sürüklediSağanak Didim'de otomobili denize sürüklediSağanak Didim'de otomobili denize sürükledi

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