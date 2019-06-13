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Sağanak etkisini sürdürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 08:28 | Son Güncelleme

İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu
Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile
Sakarya ve Bilecik çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Diğer yerlerde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Yağışların, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta
Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Ege kıyıları ile zamanla kuzeybatı
kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan
yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji sağanak

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