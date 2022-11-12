Sağanak geliyor, fırtına bekleniyor! İstanbullular dikkat: Meteoroloji'den ve Prof. Dr. Şen'den açıklama geldi

Kışın ilk ayının ortalarına doğru soğuklar etkini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok bölge için yağmur ve sağanak yağış açıklamasını paylaştı. Öte yandan iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği öngörüsü de belirtildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul'da yağış açıklaması yaptı. Hava durumuna ilişkin ayrıntılar şu şekilde...

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İSTANBUL'UN KARADENİZ KIYILARINDA SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

PUS VE SİS GÖRÜLEBİLİR

İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUZEY EGE'DE FIRTINA

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Öte yandan Kuzey Ege’de fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

PROF. DR. ŞEN'DEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hava durumuna ilişkin değerlendirmesini paylaştı. Şen'in paylaşımı şu şekilde:

"Bugün Trakya ve çanakkale çevresi yağışlı. Yağış öğlen istanbulun batı ve kuzeyınde. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklık ort üzerinde devam ediyor. İstanbul 19 C"

