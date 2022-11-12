HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağanak geliyor, fırtına bekleniyor! İstanbullular dikkat: Meteoroloji'den ve Prof. Dr. Şen'den açıklama geldi

Sağanak geliyor, fırtına bekleniyor! İstanbullular dikkat: Meteoroloji'den ve Prof. Dr. Şen'den açıklama geldi

12.11.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk ve yağışlı havalar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Evden çıkmadan önce hava durumuna bakmakta yarar var zira Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sağanak yağış ve fırtına görülecek yerlerle ilgili açıklamanın yanı sıra hava sıcaklığıyla ilgili de değerlendirme yapıldı. Prof. Dr. Orhan Şen de yağışlı geçecek bölgelere ilişkin paylaşım yaptı. İşte yurttan hava durumuna ilişkin son bilgiler...

Sağanak geliyor, fırtına bekleniyor! İstanbullular dikkat: Meteoroloji'den ve Prof. Dr. Şen'den açıklama geldi

Kışın ilk ayının ortalarına doğru soğuklar etkini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok bölge için yağmur ve sağanak yağış açıklamasını paylaştı. Öte yandan iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği öngörüsü de belirtildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul'da yağış açıklaması yaptı. Hava durumuna ilişkin ayrıntılar şu şekilde...

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

İSTANBUL'UN KARADENİZ KIYILARINDA SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

aseras

PUS VE SİS GÖRÜLEBİLİR

İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUZEY EGE'DE FIRTINA

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Öte yandan Kuzey Ege’de fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

PROF. DR. ŞEN'DEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hava durumuna ilişkin değerlendirmesini paylaştı. Şen'in paylaşımı şu şekilde:

"Bugün Trakya ve çanakkale çevresi yağışlı. Yağış öğlen istanbulun batı ve kuzeyınde. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklık ort üzerinde devam ediyor. İstanbul 19 C"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır’da patlama! 1 işçi hayatını kaybettiDiyarbakır’da patlama! 1 işçi hayatını kaybetti
2 lira yüzünden tartıştı, Rus turistin attığı yumrukla öldü2 lira yüzünden tartıştı, Rus turistin attığı yumrukla öldü
Bir dev iflas mı edecek? O sözler endişe yarattıBir dev iflas mı edecek? O sözler endişe yarattı
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloj

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'da maaş krizi "Dönerci benden daha çok kazanıyor" dedi, bavullarını topladı!

G.Saray'da maaş krizi "Dönerci benden daha çok kazanıyor" dedi, bavullarını topladı!

Mehmet Ali Erbil'in Kadıköy meydanında yalın ayak gezerken görüntülenmişti! Sebebi ortaya çıktı

Mehmet Ali Erbil'in Kadıköy meydanında yalın ayak gezerken görüntülenmişti! Sebebi ortaya çıktı

Komandolar etrafını sardı, köşeye sıkıştılar! Mağaradan birer birer böyle çıktılar

Komandolar etrafını sardı, köşeye sıkıştılar! Mağaradan birer birer böyle çıktılar

‘Yüksek yerde tanıdıklarım var, siz görürsünüz’

‘Yüksek yerde tanıdıklarım var, siz görürsünüz’

İmamoğlu'nun dansına AK Parti'den tepki: Siyahları giyindiğimiz özel bir gün olan 10 Kasım’da eşiyle dans etmeyi...

İmamoğlu'nun dansına AK Parti'den tepki: Siyahları giyindiğimiz özel bir gün olan 10 Kasım’da eşiyle dans etmeyi...

ABB Meclisi'nde 'Cumhurbaşkanı adaylığı' tartışması! AK Partili Köse: Mansur Yavaş mesaisinin tamamını adaylığa ayırıyor

ABB Meclisi'nde 'Cumhurbaşkanı adaylığı' tartışması! AK Partili Köse: Mansur Yavaş mesaisinin tamamını adaylığa ayırıyor

İlginizi Çekebilir

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Sütle karıştırın ve olacakları bekleyin

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Sütle karıştırın ve olacakları bekleyin

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.