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Sağanak İzmir’i göle çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 17:28 | Son Güncelleme

İzmir’de gök gürültülü sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi, yol seviyesinden düşük işyerlerini ise su bastı.İzmir’de öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini gök gürültülü sağanağa bırakınca cadde ve sokaklar göle döndü.

İzmir’de gök gürültülü sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi, yol seviyesinden düşük işyerlerini ise su bastı.
İzmir’de öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini gök gürültülü sağanağa bırakınca cadde ve sokaklar göle döndü. Kentin birçok noktasında yol seviyesinden düşük işyerlerini su basarken, Karabağlar ve Konak ilçelerinin sınırı konumundaki İnönü Caddesinde yer alan bazı işyeri sahipleri zor anlar yaşadı. İşyerlerini su basan vatandaşlar, kendi çabalarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşadıklarını söyledi.
Yağmura sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde yağıştan dolayı yollarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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