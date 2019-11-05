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Sağanak Marmaris'te hayatı felç etti (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 11:26 | Son Güncelleme

13 ARAÇ SU ALTINDA KALDI Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece etkili olan sağanağın yarattığı olumsuzluk, günün lik satalerinde ortaya çıkmaya başladı.

13 ARAÇ SU ALTINDA KALDI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece etkili olan sağanağın yarattığı olumsuzluk, günün lik satalerinde ortaya çıkmaya başladı. Marmaris ilçe merkezindeki Çıldır Mahallesi'ndeki 3 ve 5 katlı 2 ayrı apartmanın bodrum katındaki araç otoparkı, tamamen yağmur suyuyla doldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma yaptı. İki araç otoparkındaki 8 otomobil ve 2 motosiklet, su altında kalarak zarar gördü. Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'nda ise, derenin taşması sonucu sokak tamamen çamurlu suyla doldu. Bulvardaki 3 otomobil zarar gördü. Sahipleri tarafından çalıştırılamayan araçlar, çekiciyle sanayiye götürüldü. Esnaf, çocukları ve eşleri ile birlikte su basan dükkanlarını temizlemek için seferber oldu.
'KİMSE UYARI YAPMADI'
Yağmurdan olumsuz etkilenen esnaf Tolga Açın, "Sağanak konusunda vatandaşlara bir uyarı yapılmadı. İş yerim tamamen su doldu. İki saat süren çalışmayla suyu kendi imkanlarımızla tahliye ettik" dedi. Aracı çamur ve yağmur suyu içinde kalan restoran işletmecisi Ali Öztürk, "Eşimle beraber suyu ve çamurları boşaltıp temizledik. Sokak tamamen çamur oldu. Şu an aracım çalışmıyor. Allah beterinden korusun" dedi.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)
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