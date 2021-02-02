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Sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü, 4 araç altında kaldı

02.02.2021 15:38 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir sokakta istinat duvarı çöktü.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir sokakta istinat duvarı çöktü. Çöken istinat duvarının altında kalan 4 araçta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde 1610 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre sağanak yağmur nedeniyle istinat duvarı çöktü. Duvarın yanında park halinde olan 4 otomobil, çöken istinat duvarının altında kaldı. Araçlardan üçü tamamen kullanılamaz hale gelirken bir araçta ise yaklaşık 20 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

"Bizim için çok kötü oldu"
Otomobili istinat duvarının altında kalan Mert Aydın isimli vatandaş, "Gece çok şiddetli yağmur yağdığından dolayı buradaki istinat duvarı şişme yapmış. Buradaki 4 araçta duvarın altında kaldı. Olaydan sabah saatlerinde haberimiz oldu. Haberi alır almaz aracımızın yanına geldik. Doğal afet sonuçta, bizim için çok kötü oldu. Ama sağlık olsun. Yağmur hala devam ediyor. İnşallah başka zarar olmaz" şeklinde konuştu. Bir başka araç sahibi Sezai Aydın ise "Çok şiddetli yağmur sebebiyle istinat duvarı ağırlığa dayanamamış. Şişince de duvar yıkılmış. Bu arabaların hepsi park halindeydi zaten. Araçların içinde birisi olsa durum daha kötü olurdu. Takdir Allah’ındır tabi; cana geleceğine mala gelsin" dedi.

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