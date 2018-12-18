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Sağanak nedeniyle Marmaris'te denizin rengi değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 16:38 | Son Güncelleme

Derelerden gelen çamurlu yağmur suyu denizin rengini kahverengiye çevirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, körfezin rengini değiştirdi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre Marmaris'te sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.

Yoğun yağış nedeniyle oluşan çamurlu suyun denize dökülmesi nedeniyle kıyının rengi kahverengiye büründü.

Marmaris-Datça, Marmaris-Menteşe kara yolunda sağanak nedeniyle yola düşen kaya parçaları, ulaşımın aksamasına neden oldu.

Karayolları ekipleri, kaya parçalarının düşebileceği noktalarda önlem aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Muğla sağanak

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