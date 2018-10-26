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Sağanak, Nusaybin'de cadde ve sokakları göle çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 10:18 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde dün akşam  başlayan ve 2 saat süren sağanak, cadde ve sokakları göle çevirirken, birçok evin, iş yerinin giriş ve bodrum katları sular altında kaldı.  Nusaybin'deki yağış ilçe merkezinde hayatı felç etti.

Sağanak, Nusaybin'de cadde ve sokakları göle çevirdi

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde dün akşam başlayan ve 2 saat süren sağanak, cadde ve sokakları göle çevirirken, birçok evin, iş yerinin giriş ve bodrum katları sular altında kaldı.
Nusaybin'deki yağış ilçe merkezinde hayatı felç etti. Sağanakla birlikte oluşan sel suları, rögar kapaklarının tıkanmasıyla birlikte evlerin bodrum katlarını ve işyerlerini su altında bıraktı. Müstakil evlerin bahçe ve avluları da sel suları ile dolarken, MARSU ve itfaiyeye ihbar yağdı. Gece geç saatlere kadar MARSU ve itfaiye ekipleri, ev ve işyerlerine dolan suları, iş makinesi, vidanjör ve arazöz yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

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Sağanak, Nusaybin'de cadde ve sokakları göle çevirdiSağanak, Nusaybin'de cadde ve sokakları göle çevirdiSağanak, Nusaybin'de cadde ve sokakları göle çevirdiSağanak, Nusaybin'de cadde ve sokakları göle çevirdi

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