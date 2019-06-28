HABER

Sağanak, Oltu-Narman karayolunu kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 22:17 | Son Güncelleme

ERZURUM’un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak, Oltu-Narman karayolundaki ulaşımı olumsuz etkiledi. Yol, yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapanırken, ilçe merkezindeki birçok sayıda evin bodrumunu su bastı.

Sağanak, Oltu-Narman karayolunu kapattı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM’un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak, Oltu-Narman karayolundaki ulaşımı olumsuz etkiledi. Yol, yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapanırken, ilçe merkezindeki birçok sayıda evin bodrumunu su bastı.
Oltu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yolları göle çevirdi, çamur ve çalılar sebebiyle Oltu-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. Yaklaşık 5 saat kapalı kalan karayolunda çok sayıda araç kuyruk oluşturdu. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşım yeniden sağlandı.
Yasin Haşimoğlu Mahallesi'ndeki bodrum kattaki evleri ise su bastı.
Ekiplerin başlattığı çalışma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Sağanak, Oltu-Narman karayolunu kapattıSağanak, Oltu-Narman karayolunu kapattıSağanak, Oltu-Narman karayolunu kapattıSağanak, Oltu-Narman karayolunu kapattı

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Buzdolabı alev aldı, 1 kişi dumandan etkilendiBuzdolabı alev aldı, 1 kişi dumandan etkilendi
Takılan ağı çıkarmak isteyen genç suda kaybolduTakılan ağı çıkarmak isteyen genç suda kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Alişan'dan 'Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum' sözlerine cevap

Alişan'dan 'Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum' sözlerine cevap

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.