Sağanak Turgutlu'yu vurdu

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Turgutlu'da, saat 14.00'ten sonra başlayan sağanak, aralıklarla etkili oldu. Yağmur nedeniyle alçak kesimlerdeki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, sokak ve caddelerde ise su birikintileri oluştu. Sabah evden tedbirsiz çıkanlar ıslandı. Bazıları ıslanmamak için çareyi saçak ve tentelerin altına sığınmakta buldu. Evinde su baskını olanlardan Dağıl Sokak'ta yaşayan Emin Taş, "Bir halimize bakın. Oy zamanında kapımızdalar. Oyları alıyorlar ve bir daha arkalarına bakmıyorlar. Pisliğin içinde kaldık" diyerek yetkililere tepkisini dile getirdi.

