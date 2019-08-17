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Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

Bursa’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bursa Mudanya yolu göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. Şehir merkezinde yağmura hazırlıksız yakalanan 6 kadının poşetle sağanak yağıştan korunmaya çalışması ilginç görüntü oluşturdu.
Bursa’da Valilik dün uyarı yapmıştı. Öğle saatlerinde sağanak yağışla birlikte fırtına etkili oldu. Sağanak yağmura, bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Aşırı yağmur sebebiyle vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı. Bazıları ise, yağmura aldırış etmeden yoluna devam etti.

Teyzeler kafalarına poşet geçirdi
Öte yandan kameraya yansıyan ilginç görüntülerde 6 kadının başına poşet geçirdiği görüldü. Yağmurdan korunmak için başlarına poşet geçiren kadınlar, ilginç görüntü oluşturdu. Yağmur sebebiyle vatandaşların ıslanmamak için koşturmaları da kameraya yansıdı.

Mudanya yolu göle döndü
Şiddetli yağmur sebebiyle sel suları altında kalan Mudanya Bursa yolunda trafik durma noktasına geldi. Karayolları ekipleri rögar ve mazgalları temizlemeyince yollar göle döndü. Araç sürücüleri ise karayolunun göle dönmesi sebebiyle ilerlemekte güçlük yaşadı. Araçlarına su dolan bazı sürücüler ise hasar sebebiyle karayolları yetkililerine tepki gösterdi.

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu

Sağanak ve fırtına Bursa’yı da vurdu...Kadınlar yağmurdan böyle korundu
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