Sağanak ve kar uyarısı! Kar nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi (Meteoroloji 15 Kasım hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Ankara, Eskişehir, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, Batı Akdeniz kıyılarında sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; İstanbul, Balıkesir'in kuzey kıyıları, Antalya'nın doğu kesimleri, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Antalya'nın kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ayrıca; bu sabah ilk saatlerden itibaren zirai faaliyetlerin ve seracılığın sürdüğü; İzmir ve Aydın ilinin iç kesimlerinde hafif zirai don, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur illerimizde ise orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir.

OKULLARDA KAR TATİLİ Bayburt Valiliği'nden alınan bilgiye göre, il genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 15 Kasım Perşembe günü, eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engelliler de aynı gün idari izinli sayılacak. Tunceli'nin Pülümür Kaymakamlığı, sabah saatlerinde başlayıp, etkisini arttırarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okulları 2 gün süreyle tatil etme kararı aldı. İlçedeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün ve perşembe günü eğitim ve öğretim yapılmayacağı belirtildi. METEOROLOJİ GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU - 15 KASIM PERŞEMBE UYARILAR



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Ülkemizin doğu kesimlerinde görülecek yağışların; Erzurum, Kars, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Antalya'nın kuzeydoğusundaki yüksek kesimler ile 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara (buzlanma, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞMUR VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Balıkesir'in kuzey kıyıları, Antalya'nın doğu kesimleri, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 Kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. ZİRAİ DON UYARISI: Bu sabah ilk saatlerden itibaren zirai faaliyetlerin ve seracılığın sürdüğü; İzmir ve Aydın ilinin iç kesimlerinde hafif zirai don, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur illerimizde ise orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İL İL HAVA DURUMU



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarında kuvvetli olmak üzere bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 11°C

Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ISTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELI °C, 13°C

Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAKARYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHISAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu IZMIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu KÜTAHYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı MANISA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay dışında bölgenin doğusu ile Antalya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunda kuvvetli sağanak, kuzeydoğusundaki 1500 m. rakım ve üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, doğu kesimlerinin yer yer kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur, 1500 m. rakım ve üzerinde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu ISPARTA °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren güneyi ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yüksekleri, Eskişehir ve Karaman çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. AKSARAY °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur, kuzey ve batısının yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu CANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu ESKISEHIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu KARABÜK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve 1500 m. ve üzeri rakımlı yüksekleri ile yayla kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu GİRESUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneyi ile Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.