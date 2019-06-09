Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, 15.30 ile 17.30 saatleri arasında Ankara genelinde sağanak uyarısının yapılmasının ardından, beklenen yağış Başkent'e geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, özellikle Sincan ilçesinde bulunan yollarda ve kaldırımlarda büyük su birikintileri oluştu. Çok sayıda araç su birikintisinde mahsur kalırken, araç sürücüleri suya gömülen araçlarını bırakarak yağmurdan sığındı.

YAĞMUR SULARI DİZ BOYUNA KADAR YÜKSELDİ

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise, yoğun yağış altında diz boyuna gelen suyun içerisinden geçerek evlerine ulaşmaya çalıştı. (İHA)

