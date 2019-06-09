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Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 17:43 | Son Güncelleme

Ankara'da akşam saatlerinde bastıran sağanak hayatı felç etti. Yağmur, gider sistemi ve alt yapı yetersizliğinin olduğu mahallelerin yollarında su birikintileri oluştu. Trafikte araçlar güçlükle ilerledi.

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, 15.30 ile 17.30 saatleri arasında Ankara genelinde sağanak uyarısının yapılmasının ardından, beklenen yağış Başkent'e geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, özellikle Sincan ilçesinde bulunan yollarda ve kaldırımlarda büyük su birikintileri oluştu. Çok sayıda araç su birikintisinde mahsur kalırken, araç sürücüleri suya gömülen araçlarını bırakarak yağmurdan sığındı.

YAGİS

YAĞMUR SULARI DİZ BOYUNA KADAR YÜKSELDİ

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise, yoğun yağış altında diz boyuna gelen suyun içerisinden geçerek evlerine ulaşmaya çalıştı. (İHA)

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Ankara sağanak yağış yağmur

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
mansur yavaş Ankara’yı mahvetti diyecekler şimdi
sen çok yaşa melih gökçek sayende ankaralı deniz görüyor..
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