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Sağanak yağış 15 metrelik ağacı yerinden söktü!

16.12.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da şiddetli yağış, 40 yıllık 15 metre boyundaki kavak ağacını devirdi. İki müstakil evin üzerine yıkılan ağaç, maddi hasara sebep oldu. Korkuyla uyanarak ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bugün sabah saatlerinde sağanak yağışın etkisiyle yaklaşık 40 yıllık 15 metre uzunluğundaki kavak ağacı iki müstakil evin çatısına devrildi. Her iki evde yaşayan vatandaşlar korku içerisinde uyanıp evlerini terk etti. Ardından durumu yetkililere bildirdi.

EVLERİNE GİREMEDİLER

Ağacın devrildiği evlerin içerisinde klima ünitesini parçaları, çatısının çöktüğü ve mutfakta bulunan eşyaların yerlere savrulduğu görüldü. Ev sahipleri şuanda evlerine giremezken yetkililerin gelip ağacı kaldırmasını bekliyor.

ÖNCEDEN BELEDİYEYE BAŞVURU YAPILMIŞ

Öte yandan, müstakil evde yaşayan vatandaşların ağacın kesilmesi yönünde daha önceden belediye başvuru yaptıkları öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Adana
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