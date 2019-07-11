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Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 04:12 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde saat 02.30 sıralarında etkili olan ve yarım saat süren sağanak yağış nedeniyle caddeler dereye döndü.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde saat 02.30 sıralarında etkili olan ve yarım saat süren sağanak yağış nedeniyle caddeler dereye döndü. Yağış ile birlikte etkili olan rüzgar bir ağacın otomobillerin üzerine devrilmesine neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Balkanlardan gelen sağanak yağış ve fırtına Edremit’te etkili oldu. Saat 02.30 sıralarında hızını artıran sağanak yağış, cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirdi. Bir çok iş yerini su bastı. Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağış boyunca etkili olan fırtına ise 9 Eylül Caddesinde bir ağacın araçların üzerine devrilmesine neden oldu. Araçlarda ufak maddi hasarlar meydana geldi. Yıkılan ağaç nedeniyle kapanan yol Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kesilerek trafiğe açıldı.

Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndü
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