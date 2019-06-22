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Sağanak yağış altındaki yaralılara naylonlu koruma

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 16:41 | Son Güncelleme

Antalya’nın Akseki ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4’ü ağır 20 kişi yaralandı.Alanya’dan Ankara’ya giden M.D.

Antalya’nın Akseki ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4’ü ağır 20 kişi yaralandı.
Alanya’dan Ankara’ya giden M.D. idaresindeki 42 ADF 220 plakalı yolcu otobüsü, Akseki-Manavgat kara yolu Murtiçi mevkisinde yağışlı ve kaygan yolda yan yattı. 30 yolcusu bulunan otobüste, 5’i çocuk 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Yoldan geçen vatandaşlar, otobüsten çıkardıkları yaralılara yardım etti. Antalya’dan tatilden dönen Konya 112 ekibi kazada yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ekip, yaralıları ambulansla gönderinceye kadar yağmur altında görevlerini yaptı. Vatandaşlar şemsiye, kilim ve naylonlarla yaralıları sağanak yağıştan korumaya çalıştı. Bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 4’ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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