Sağanak yağış beraberinde kaza getirdi

100 Karayolunun alt yolunda meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bankete çarparak ters döndü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Şıralık Mahallesi D-100 Karayolu Bolu istikameti alt yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa T. idaresindeki 33 LN 888 plakalı Renault marka otomobil, karşı şeritten işyerine giriş yapmak isteyen kamyonu görünce yavaşlamak istedi. Yağış nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Mustafa T. idaresindeki otomobil bankete çarparak ters döndü. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisindeki sürücünün kendi imkanları ile dışarı çıktığını belirleyince otomobilde incelemelerde bulundu. Sağlık ekipleri de kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye olay yerinde müdahale etti. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

