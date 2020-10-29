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Sağanak yağış etkili olurken Meteorolojiden yeni uyarı geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 11:22 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Ayrıca hafta sonu ülkenin Balkanlar üzerinden yeni bir yağış sisteminin etkisine gireceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, “Yurdumuzun batı kesimlerinin 28.10.2020 Çarşamba öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor” denilmişti.
Uyarıların ardından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı sokaklarda su birikintisi meydana gelirken, dışarı çıkan birçok vatandaş da ıslanmamak için şemsiyelerini yanına aldı. Cadde ve sokak aralarında bulunan kimi vatandaşlar da ıslanmamak için tente altı ve bina girişlerinde bekledi.

Bir uyarı daha
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısında hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili açıklamada, “Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesinin kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de, perşembe günü Trakya ve Batı Akdeniz çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte batı bölgelerimizden başlayarak azalacağı ve yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.

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