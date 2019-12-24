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Sağanak yağış gecekonduyu yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 18:20 | Son Güncelleme

Adana’da dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir gecekondu yıkıldı.

Adana’da dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir gecekondu yıkıldı. Gecekondu yıkılmadan önce ev sahibinin dışarı çıkması olası bir can kaybını önledi.
Kent genelinde geceden bu yana devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Merkez ilçelerinde bazı ev ve iş yerleri su baskınına maruz kalırken birçok araç da su altında kaldı. Öğlen saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi 75143 Sokak’ta bulunan Hasan Bulan’a ait gecekondunun da yağmur nedeniyle duvarları çatlama başladı. Bunun üzerine Bulan, evde bulunan akrabalarını alarak dışarı çıktı. Başka bir akrabalarına giden Bulan, mahalledeki komşularının kendisini araması üzerine evine geldiğinde evin yıkıldığını gördü.
Olay yerine gelen polis ve AFAD ekipleri gecekonduda yaptığı incelemede gecekondunun şiddetli yağış nedeniyle yıkıldığını belirledi. Yaklaşık zararının 15 bin lira olduğunu söyleyen Hasan Bulan, “Ne yapacağım bilmiyorum. Evimiz yok. Evsiz kaldık şuanda” diye konuştu.

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