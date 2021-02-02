Sağanak Yağış İzmir’i Felç Etti

İzmir’de gece yarısı başlayan sağanak yağış hayatı felç etti. Çok sayıda dere taştı, bazı evlerde su baskını yaşandı. Birçok ilçede cadde ve sokaklar su altında kaldı. Trafik durma noktasına geldi. İzmir Valiliği, kent genelindeki kuvvetli yağış nedeniyle 673 su baskını, 23 mahsur kalma olayının yaşandığını bildirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şiddetli yağış sonucu yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kamu çalışanlarına verilen yarım günlük idari iznin tüm güne uzatıldığını duyurdu. Köşger, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, “İzmir’e sekiz saatte Şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düşmüştür. Bu sebeple bir çok alt geçit ve yollar su baskını nedeniyle tıkalıdır. Lütfen mecbur olmayan vatandaşlar sokağa çıkmasınlar” ifadesini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de vatandaşlardan zorunlu olmadıkça araç kullanmamalarını ve evde kalmalarını istedi.

Soyer’den vatandaşlara çağrı: “Evlerinizden çıkmayın”

Soyer, “İzmir son 24 saattir çok büyük bir felaketle karşı karşıya. 2020’de yıl boyunca yağan yağışın yüzde 18’i bir gecede yağdı. Metrekareye 126 kilogram yağış düştü, bu çok ciddi bir rakam” dedi. Toplu ulaşımda aksamalar yaşandığını belirten Soyer, vatandaşlara “Evlerinizden çıkmamanız hem sizin bu felaketten zarar görmenizi engelleyecektir hem de işlerinin başında olan ekiplerimizin çalışmalarını kolaylaştıracaktır” diye seslendi.