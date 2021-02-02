Sağanak Yağış İzmir’i Felç Etti

İzmir’de gece yarısı başlayan sağanak yağış hayatı felç etti. Çok sayıda dere taştı, bazı evlerde su baskını yaşandı. Birçok ilçede cadde ve sokaklar su altında kaldı. Trafik durma noktasına geldi. İzmir Valiliği, kent genelindeki kuvvetli yağış nedeniyle 673 su baskını, 23 mahsur kalma olayının yaşandığını bildirdi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şiddetli yağış sonucu yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kamu çalışanlarına verilen yarım günlük idari iznin tüm güne uzatıldığını duyurdu. Köşger, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, “İzmir’e sekiz saatte Şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düşmüştür. Bu sebeple bir çok alt geçit ve yollar su baskını nedeniyle tıkalıdır. Lütfen mecbur olmayan vatandaşlar sokağa çıkmasınlar” ifadesini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de vatandaşlardan zorunlu olmadıkça araç kullanmamalarını ve evde kalmalarını istedi.
Soyer’den vatandaşlara çağrı: “Evlerinizden çıkmayın”
Soyer, “İzmir son 24 saattir çok büyük bir felaketle karşı karşıya. 2020’de yıl boyunca yağan yağışın yüzde 18’i bir gecede yağdı. Metrekareye 126 kilogram yağış düştü, bu çok ciddi bir rakam” dedi. Toplu ulaşımda aksamalar yaşandığını belirten Soyer, vatandaşlara “Evlerinizden çıkmamanız hem sizin bu felaketten zarar görmenizi engelleyecektir hem de işlerinin başında olan ekiplerimizin çalışmalarını kolaylaştıracaktır” diye seslendi.
Soyer, vatandaşlardan ulaşım için vapur hatlarını kullanmalarını isteyerek, “Özellikle Karşıyakalı hemşerilerimizin ulaşım için vapurları tercih etmesini rica ederim. Vapurlar yoğunluğu önlemek için kalkış saatini beklemeksizin doldur-boşalt sistemiyle çalışıyor. Arabalı vapurlarımız da Üçkuyular-Bostanlı arasında kesintisiz faaliyette” açıklamasında bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre “İzmir’de gece saatlerinde başlayarak aralıksız süren yağmur Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzıssıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya, Karakoç derelerinin taşmasına ve su baskınlarına yol açtı.”
Meteoroloji’den uyarı: “Yağışlar sürecek”
Aliağa ilçesinde gece yarısı yağan dolu, park halindeki araçlarda maddi hasar meydana getirdi. Kent içinde de birçok araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Kent merkezindeki altgeçitler de dolan su nedeniyle kullanılamaz hale geldi. İzmir-Çanakkale yolu üzerindeki Anadolu Caddesi’nde trafik akışı durdu. Çok sayıda araç yolda kaldı. Türk Kızılay Afet Bölge Yönetim Müdürlüğü selden etkilenen vatandaşlara ikram malzemeleri, gıda ve hijyen kolisi dağıttı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise yağışların devam edeceği uyarısı yapıldı. Açıklamada "Şiddetli yağış uyarımız doğrultusunda, İzmir’de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı sistemi il genelinde 40-125 kg/m2 arasında yağış bırakarak, sel ve su baskınları yaşanmasına neden olmuştur. Yağışların Çarşamba (03.02.2021) sabah saatlerine kadar İzmir’de ve Aydın’ın kuzeybatı kıyılarında aralıklarla ve yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” dendi.