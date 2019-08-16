HABER

Sağanak yağış kazaya neden oldu: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 23:02 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de sağanak yağış nedeniyle yaşanan 2 araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 15.

Kırıkkale’de sağanak yağış nedeniyle yaşanan 2 araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de sağanak yağış nedeniyle Bekir Güldür idaresindeki 05 KL 870 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Turan Ataman’ın kullandığı otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniğiBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniği
Ceyhan Nehri'nde kaybolduCeyhan Nehri'nde kayboldu
Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın yaralandıCam silerken 5'inci kattan düşen kadın yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Sakarya'da kan donduran cinayet!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

44 gün sonra ortaya çıktı! Babasını öldürüp gömmüş

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Komşu dehşeti! Acımasızca darp etti

Komşusunun kızını darp edip saçlarını yoldu

Dere kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Çiğ köfte yoğurma makinesine düşen çocuk hayatını kaybetti

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

5 yaşındaki çocuktan acı haber! Nefes borusuna lokması kaçtı

5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.