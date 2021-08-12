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  4. Sağanak yağış kenti esir aldı! Buzağılarını son anda bagaja koyarak kurtardı

Sağanak yağış kenti esir aldı! Buzağılarını son anda bagaja koyarak kurtardı

12.08.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağanak yağış nedeniyle Türkiye'nin farklı noktalarında sel ve baskınlar meydana geldi. Yağışların hayatı olumsuz etkilediği illerden biri olan Bartın'da yeniden etkili olan sağanak, çökme ve heyelan yaşanmasına sebebiyet verdi. Bir çiftçi de 3 buzağıyı aracının bagajına yükleyerek güvenli bölgeye ulaştırarak hayvanların hayatını son anda kurtardı.

Sağanak yağış kenti esir aldı! Buzağılarını son anda bagaja koyarak kurtardı

Bartın’da aniden bastıran ve aralıklarla devam eden yağmur yağışı sonrası bazı köy yollarında yeniden heyelana neden olurken, bölgede çalışma yapan ekiplere de zor anlar yaşattı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ ÇALIŞMALARI DA DURDURDU

Dün yaşanan afet sonrası bölgeye çevre illerden çok sayıda iş makineleri sevk edilerek çalışmalar devam ederken, aralıklarla yağan yağmur şiddetini arttırınca çalışmalar aksamaya başladı. Ulus ilçesine bağlı Akören ve Zafer köylerine ulaşımın sağlandığı yollar da ise, su taşkınları ile birlikte heyelanlar meydana geldi.

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SON ANDA KURTARDI!

Yağışlar sonucu ahırında buzağılarını son anda kurtaran bir çiftçi ise 3 buzağısını aracının bagajına yükleyerek güvenli bölgeye getirdi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Bartın
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