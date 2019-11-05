HABER

Sağanak yağış Marmaris'te hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 09:22 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA) - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Sağanak yağış nedeniyle dereler taşarken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar ile Kapalı Çarşı göle döndü, elektrik hatlarında kesintiler yaşandı.

Marmaris'te akşam saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağmur gece saat 01.30 sıralarında etkisini artırarak sağanağa döndü. Yaklaşık 2,5 saat aralıklarla süren sağanak yağış ilçede hayatı felç etti. Sağanak nedeniyle göle dönen şehrin ana cadde ve sokaklarında vatandaşlar araçları ile mahsur kaldı. Ketenci Kavşağı ve Atatürk Caddesi de iki derenin taşmasıyla göle döndü. Cadde ve sokaklarda park halinde bulunan araçlar su aldı. Kemal Seyfettin Bulvarı, İhsan Mermerci Sokağı, Armutalan Mahallesi, Tepe Mahallesi, Beldibi Mahallesi'nde yaşanan su taşkınları nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve bankayı su bastı. Marmaris-Muğla Karayolu, Marmaris-İçmeler ve İçmeler-Turunç Karayolu da yağmur nedeniyle gevşeyen toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Yat Limanı'ndaki Azmak Deresi'nde bağlı 3 ile 4,5 metre uzunluğundaki 7 balıkçı teknesi yağmur suyu dolmasıyla battı. Armutalan ve İçmeler Mahallesi'nde bulunan enerji nakil hatlarının zarar görmesiyle kesintiler yaşandı. Yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle birçok iş yerinin alarm sistemleri kısa devre yaptı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Karayolları, belediye, polis ve itfaiye ekipleri etkisini yitiren sağanağın ardından seferber oldu. Belediye temizlik personeli 3 dozer ile derelerden sel suları ile taşan çamurları temizledi. Tıkanan rögarlar açılarak su tahliyesi sağlandı. Karayoluna düşen kaya parçaları ve çamur temizlenirken, ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar da kendi imkânlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. İlçe merkezinde bulunan Kapalı Çarşı, sağanak sonrası göle döndü. Çok sayıda dükkanı su basarken, çarşı esnafı, dükkanlara giren suları tahliye etmek için seferber oldu.

PARTNER 'Hiç de göründüğü gibi değilmiş' İşte dünyaca ünlü turistik yerlerin gerçek yüzü 'Hiç de göründüğü gibi değilmiş' İşte dünyaca ünlü turistik yerlerin gerçek yüzü
Yaşlı adama cami çıkışı tekme tokat kiracı dayağıYaşlı adama cami çıkışı tekme tokat kiracı dayağı
Irak kuzeyinde 5 terörist, SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiIrak kuzeyinde 5 terörist, SİHA'lar ile etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Ahmet Altan cezaevinden çıktı!

Ahmet Altan cezaevinden çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! 94 kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

FETÖ elebaşı Gülen'den Ermeni papaza mektup! Soykırımı tanımışlar

FETÖ elebaşı Gülen'den Ermeni papaza mektup! 1965'te tanımışlar

Son dakika! Kuzey Irak'ta 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ilde operasyon!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Bolivya'da muhalifler sokakta! Hayat durma noktasına geldi

Bolivya'da muhalifler sokakta! Hayat durma noktasına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.