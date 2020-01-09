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  4. Sağanak yağış Ordu'yu vurdu! Yollar göle döndü işyerlerini su bastı!

Sağanak yağış Ordu'yu vurdu! Yollar göle döndü işyerlerini su bastı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 00:12 | Son Güncelleme

Ordu’da etkili olan sağanak nedeniyle yollar su altında kalırken, bazı işyerlerinde de su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri, su birikintilerin olduğu bölgelerde, tahliye çalışması başlattı.

Kentte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış akşam saatlerinde başladı.

Etkili sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerinde su baskınları oldu. Büyükşehir Belediyesi ile Altınordu İlçe Belediyesi ekipleri, su basan bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.

Altınordu Belediyesi'nden yapılan açıklamayla, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı her an müdahaleye hazır olan ekiplerin, telefon ve sosyal medya aracılığıyla gelen ihbarlara da müdahale ederek muhtemel mağduriyetlerin önlenmesini sağladığı belirtildi. (DHA)

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ordu sağanak

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