HABER

Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

Kocaeli’de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, sel sularının bastığı bir kuaförde mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı.Kocaeli’de etkili olan sağanak yağış vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.

Kocaeli’de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, sel sularının bastığı bir kuaförde mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı.
Kocaeli’de etkili olan sağanak yağış vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Geçen hafta Marmara Bölgesi’nde etkili olan kuvvetli sağanak yağışların bu hafta da devam edeceği uzmanlar tarafından tahmin edilirken, gök gürültülü sağanak yağış Kocaeli’yi etkisi altına aldı. Öğlen saatlerinde İzmit, Derince, Kartepe, Gölcük, Karamürsel ve Başiskele ilçelerinde etkili olan yağış nedeni ile cadde ve yollarda su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Araçlar su baskınlarının yaşandığı caddelerde ilerlemekte güçlük çekti. Dışarıda bir anda bastıran yağmura yakalanan vatandaşlar, saçakların altına girerek ve farklı yöntemlerle kendisini korumaya çalıştı.

Kuaförde mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
Kuvvetli sağanak yağışın etkili olduğu İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Sokak’te bulunan bir kadın kuaföründe su baskını meydana geldi. Yaşanan olay sırasında içeride bulunan 4 kişi mahsur kaldı. Dışarı çıkamayan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerini basan suyu tahliye ederek mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Olay anını anlatan kuaför sahibi Uğur Leylek, "Mazgallar suları çekmiyor. Yukarı mahallelerden gelen sular direk buraya geliyor. Bir mazgal iki farklı yönden gelen suyu çekmez. Biz de içeride mahsur kaldık. Baktık su geliyor, hemen kapıyı kapattık" dedi.

Yağışların yerel olarak kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor
Etkili olan yağış sonrasında can kaybı olmazken, itfaiye ve belediye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde su tahliyesi yaparak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasını engellemeye çalışıyor. Yağışın ilerleyen saatlerde devam etmesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada yurdun büyük bir bölümünde geçtiğimiz hafta boyunca yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak şeklinde yağışa neden olan sistemin önümüzdeki hafta sonuna kadar etkisini daha da artırarak devam edeceğinin tahmin edildiği duyuruldu.

Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı

Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı

Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı

Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı

Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı

Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı

Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı

Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı

Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı

Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı

Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı

Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı

Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı

Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı

Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı

Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı

Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı

Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı

Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İstanbul'da gece yarısı hareketlilik! Derneği kurşun yağmuruna tuttular

Kurşun yağmuruna tuttular!

Yılanı tampondan elleriyle çıkardı!

'Ona sevdiğini hissettireceksin' dedi ve... Yaptıkları inanılmaz

Son berivanların zorlu mesaisi

Son berivanların zorlu mesaisi

DBP'li belediye, ihaleyi PKK'ya yakın kişilerin firmalarına vermiş

DBP'li belediye, ihaleyi PKK'ya yakın firmalara vermiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.