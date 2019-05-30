Sağanak yağış sitenin bahçe duvarını yıktı

Hakan KALELİ- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta sağanak nedeniyle 14 katlı bir sitenin bahçe duvarı yıkıldı. Çöken duvarla birlikte devrilen aydınlatma direği de park halindeki otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Alibaba Mahallesi 61'nci sokakta meydana geldi. Sağanak yağış sonrası biriken su nedeniyle yeni yapılan bir apartmanın 30 metre uzunluğundaki bahçe duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte devrilen aydınlatma direği ise park halindeki Osman Dülek'e ait 58 BU 665 plakalı otomobilin üzerine düştü. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve Sivas Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Duvarın çöktüğü anda olay yerinde bulunan mahalle sakinlerinden Ertuğrul Akarat, "Arabamı çamların altına almak için aşağı indim. Yağmurdan dolayı da yukarıya çıkamadım. Bahçe duvarının arkasında su birikmiş. Duvar çöktü. Aydınlatma direği de aracın üzerine düştü. Gürültülü oldu" dedi

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