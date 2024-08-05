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  4. Sağanak yağış ve rüzgar binaları uçurdu! Ağaçları devirdi

Sağanak yağış ve rüzgar binaları uçurdu! Ağaçları devirdi

05.08.2024 17:31
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Marmara Bölgesi’nde Tekirdağ’da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkisiyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu, sahildeki iş yerlerinin masa ve sandalyeleri ile parklardaki oyun alanları hasar gördü.

Sağanak yağış ve rüzgar binaları uçurdu! Ağaçları devirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.

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Bu uyarıya göre, öğleden sonra İstanbul'un batısında Silivri, Çatalca ilçeleri ile birlikte Tekirdağ ve Kırklareli'de gök gürültülü kuvvetli sağanak, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Yapılan uyarının ardından Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sağanak, kuvvetli rüzgar ve dolu etkili olmasıyla, gök gürültülü sağanak ile birlikte kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Havanın karardığı ve bölgedekilerin kapalı alanlara sığındığı ilçede, kuvvetli rüzgarda bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Ayrıca çocuk parkındaki oyun alanları zarar gördü, sahildeki işletmelerin masa ve sandalyeleri devrilmesine neden oldu.

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Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Dolunun da etkili olduğu ilçede, kuvvetli rüzgarda elektrik hatlarında arıza oluştu.

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İlçenin büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşanırken, ekipler, arızaları gidermek için çalışma başlattı. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ sağanak yağış
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