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Sağanak yağış yolları göle çevirdi! Fırtına tır devirdi! THY ve PEGASUS seferlerini iptal etti

18.11.2023 13:34 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur su baskınlarına neden oldu. İzmir ve Edirne’den de benzer görüntüler gelirken İpsala’da çıkan hortum nedeniyle bir tır devrildi. THY ve PEGASUS yarınki 216 seferini daha iptal ettiğini duyurdu. Öte yandan Sivas, Kars ve Ardahan gibi soğuk havanın etkisini gösterdiği illerde de kar yağışı etkili olmaya başladı. İşte yurdun dört bir yanından gelen sağanak, fırtına ve kar yağışı ile ilgili gelen haberlerin detayları…

Sağanak yağış yolları göle çevirdi! Fırtına tır devirdi! THY ve PEGASUS seferlerini iptal etti

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı. Zeytinburnu sahil yolunda su birikintisi nedeniyle 4 araç yolda mahsur kaldı. Olay yerine su tahliyesi için ekipler sevk edildi. Suyun tahliyesinin ardından araçlar yoldan çekildi.

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SARIYER'DE DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ; ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi'nde biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise geri dönmek zorunda kaldı. Motosiklet sürücüleri ise kaldırımdan geçerek gitti. Belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. Vidanjörlerle de su tahliye ediliyor.

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THY VE PEGASUS SEFERLERİNİ BİR BİR İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı'ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti.

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı sefer sayısının azaltıldığını ve bu karar doğrultusunda 82 seferin iptal edildiğini duyurdu. İç ve dış hatlarda bugün (18 Kasım) 44, yarın (19 Kasım) ise 38 olmak üzere toplam 82 sefer iptal edildiği belirtildi. İptal edilen seferler için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isteyen yolcuların Pegasus mobil uygulaması ve internet sitesinden bu işlemleri ücretsiz yapabileceği bildirildi.

NTV'nin haberine göre ise İstanbul'dan kalkacak olan toplamda 216 uçuş seferi iptal oldu.

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ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ DE İPTAL OLDU

İstanbul'da yağmur ve rüzgar etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz seferlerinde iptaller yaşanıyor. Şehir Hatları, "Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda İskelesi uğraması ile Adalar-Beşiktaş seferleri iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nin ise iptal ettiği seferler şöyle :

Kadıköy-Yenikapı-Bursa -11:35

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 12:00

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma - 12:00

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 12:00

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa - 14:50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 15:30

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 15:30

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 18:00

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18:15

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 18:30

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

EDİRNE’DE ÇIKAN HORTUM TIR DEVİRDİ, EVLERİN ÇATILARINI UÇURDU

Edirne’nin İpsala ilçesinde akşam saatlerinde çıkan hortum nedeniyle İpsala Gümrük Kapısı yolunda bir tır devrildi. Evlerin çatılarını uçuran hortum, elektrik tellerini de kopardı.

İpsala’da gece geç çıkan hortum nedeniyle, İpsala’nın Köprü Mahallesi’ndeki evlerin çatıları uçarken, bölgede elektrik direklerindeki kablolarda kopmalar yaşandı. Hortum nedeniyle ağaçların da devrildiği İpsala’da itfaiye ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

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TIR DEVRİLDİ

Öte yandan, hortumun etkisini gösterdiği İpsala Gümrük Kapısı yolunda, emniyet şeridinde bekleyen bir tır hortumun şiddetine dayanamayarak devrildi. Bölgede hortumun ardından başlayan yağmur yağışı devam ediyor.

İZMİR'DE SAĞANAK; CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

İzmir'de aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Trafikteki sürücülerle vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İzmir'in de olduğu birçok kent için sağanak uyarısında bulundu. Uyarının ardından İzmir'de aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Konak ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bir cadde adeta göle dönerken, trafikteki sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Öte yandan aralıklarla devam etmesi beklenen yağmurun, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

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SU BASKINLARI YAŞANDI

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Konak, Bornova, Balçova ve Karşıyaka ilçelerinde onlarca iş yerini su bastı. Alsancak Kordonboyu suyla doldu. Yağmur suları kaldırım seviyesine kadar geldi. Yoldan geçer araçlar nedeniyle taşan sular bazı iş yerlerinde baskınlara yol açtı.

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Kordonboyu'ndaki bir kafenin çalışanları, içeriye dolan yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. İş yeri çalışanlarından Emre Ayaz, “Dükkanın her tarafına su doldu. Her yer göl gibi oldu. Dükkandaki her şey sırılsıklam. Alsancak'ın kaderi bu. Hem biz hem de müşterilerimiz mağdur oldu" dedi.

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Yağmurla birlikte fırtına da etkili oldu. Restoran ve kafeteryalar sürüklenmemesi için dışardaki masa ve sandalyelerini toplamak zorunda kaldı.

SİVAS'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI

Sivas'ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Kentte son günlerde etkili olan soğuk havayla birlikte Koyulhisar ilçesine 44 kilometre uzaklıktaki 1788 rakımlı Kızılelma köyü kar yağışıyla beyaza büründü. Gece saatlerinde etkili olan kar, bölgede 10 santimetreyi buldu. Köydeki çam ağaçlarıyla kaplı orman, beyaz örtüsüyle güzel görüntüler oluşturdu.

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KARS'TA KAR, ARDAHAN'DA SOĞUK HAVA ETKİLİ OLUYOR

Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Ardahan'da dün etkili olan kar, bugün yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, bitkiler kırağıyla kaplandı, araç camları buz tuttu.

Buzlanmanın meydana geldiği şehrin etrafındaki tepelerin karla kaplanması da soğuk havanın etkisini artırdı.

KARS’TA KAR YAĞIŞI

Kars'ta da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından Kars-Iğdır kara yolunda karla mücadele ekipleri Hanlar Geçidi mevkisinde kar küreme çalışması yaptı.

Günün önemli manşetleri


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