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Sağanak yağmur cadde ve sokakları dereye çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 19:05 | Son Güncelleme

  MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sağanak yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar dereye dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Sağanak yağmur cadde ve sokakları dereye çevirdi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sağanak yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar dereye dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Turgutlu'da, bugün akşam saatlerinde aniden bastırar sağanak yağmur ilçenin özellikle Yiğitler ve İstasyonaltı Mahalleri'nde hayatı olumsuz etkiledi. İstasyonaltı Mahallesi Gar mevkiinde cadde ve sokaklarda biriken sular, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Dereye dönüşen cadde ve sokaklarda çok sayıda rögarlar da tıkandı. Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle de Yarıntı Su Pompalama Tesisleri'nden bir çok mahalleye su verilemedi.
Gar Meydanı'nda ve İstasyonaltı Mahallesi Ova Bölgesi'ne çıkışta meydana gelen su birikintisine tepki gösteren mahalle sakinlerinden Ferdi Yetişen; "Yıllardır her yağmur yağışında aynı çileyi yaşamaktan bıktık. Yetkililer başka mahallelere estetik güzelleştirme çalışmaları yapacağına bu bölgenin alt yapı çalışmalarını tamamlasınlar" dedi.
Turgutlu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri, dereye dönen cadde ve sokaklardaki suyun tahliyesi için çalışmalara başladı.

FOTOĞRAFLI

Sağanak yağmur cadde ve sokakları dereye çevirdiSağanak yağmur cadde ve sokakları dereye çevirdiSağanak yağmur cadde ve sokakları dereye çevirdiSağanak yağmur cadde ve sokakları dereye çevirdi

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