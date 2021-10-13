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  4. Sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji uzmanından hava durumuyla ilgili 48 kent için uyarı

Sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji uzmanından hava durumuyla ilgili 48 kent için uyarı

13.10.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumuyla ilgili Meteorolojinin tahminlerinin ardından bir uyarı daha geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada sıcaklıkların biraz daha düşeceğini belirtti. 48 kentte yağmurun hafta sonu etkili olacağını belirten Şen, "Cuma ve cumartesi günü önemli bir yağış geliyor. Hafta sonu sıcaklıklar biraz daha düşecek" dedi.

Sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji uzmanından hava durumuyla ilgili 48 kent için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Antalya'nın doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 4 İLA 6 DERECE AZALIYOR

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

hava durumu

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, beklenen yağışlara ilişkin canlı yayında önemli bilgiler verdi:

Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yağış var. Adana-Kahramanmaraş bölgesinde daha ciddi bir yağış var. Diyarbakır, Mardin, Şırnak'ta uzun bir aradan sonra yağmur var.

Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar var. Adana ve Kahramanmaraş'ta yağışlar biraz kuvvetli olacak. Kahramanmaraş civarında termik santraller çok fazla, bunlar yağışları artırabiliyor.

"CUMA VE CUMARTESİ GÜNÜ ÖNEMLİ BİR YAĞIŞ GELİYOR"

Yarın Türkiye'de yağış az bir bölümde var. Yarın biraz sakin geçecek Türkiye'deki yağış açısından. Cuma ve cumartesi günü önemli bir yağış geliyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi'nin batısı, Batı Karadeniz'i kapsayacak bir gök gürültülü yağış göreceğiz. Hafta sonu sıcaklıklar biraz daha düşecek.

orhan sen

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

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İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C
Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur
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