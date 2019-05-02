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Sağanak yarım saatte caddeleri göle döndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:18 | Son Güncelleme

Elazığ’da öğleden sonra etkili olan kuvvetli sağanak yağış yarım saatte bir çok yolu göle çevirirken, su birikintisi bir cadde trafiğe kapatıldı.Meteoroloji’den dünden itibaren uyardığı kuvvetli sağanak öğleden sonra tekrar etkili oldu.

Elazığ’da öğleden sonra etkili olan kuvvetli sağanak yağış yarım saatte bir çok yolu göle çevirirken, su birikintisi bir cadde trafiğe kapatıldı.
Meteoroloji’den dünden itibaren uyardığı kuvvetli sağanak öğleden sonra tekrar etkili oldu. Yarım saat aralıksız yağan kuvvetli yağmur sonrası merkeze bağlı Mustafa Paşa Caddesi’nin bir kısmı su ile dolunca yol trafiğe kapatılarak belediyeye bağlı ekipler tarafından su tahliye işlemi yapıldı. Yine yağış nedeniyle özellikle Keban yolu, Nailbey, Doğukent ve Ulukent Mahallelerindeki caddeler de sular altında kaldı. Su birikintileri nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Çok yağmur yağdığını belirten Fikret Bayram, “Harput’tan yağan yağmur buraya geliyor. Rögarlar da yetersiz kalıyor. Yolların sular altında kalmasından dolayı su dükkanlarımıza giriyor” dedi.
Rögar kapaklarının yetersiz olduğunu aktaran Seyfettin Dağ ise, “Buraya rögar kapağı istiyoruz. Yağmur çok yağında Harput’taki sular buraya geliyor. Çok yağmur yağmasından dolayı burası her zaman kapanıyor” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji tekrar uyardı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, öğleden sonra yaptığı açıklamada kuvvetli yağışları devam edeceğini bildirerek uyarı yaptı. Merkezden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizde görülmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Elazığ’ın güney, doğu kesimleri, Adıyaman ve Malatya’nın kuzey kesimleri ile, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden oluşması muhtemel sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır" denildi.

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