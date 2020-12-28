HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza geçti

Sağanakta araçlar mahsur kaldı, ekipler teyakkuza geçti

28.12.2020 21:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Antalya’da etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. İtfaiye ekipleri teyakkuza geçerken, göle dönen bölgelerde mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı.
Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Antalya için kuvvetli sağanak uyarısının ardından bugün kentte hayat adeta felç oldu. Gündüz saatlerinde hafif yağan yağmur öğleden sonra etkisini arttırarak yerini sağanağa bıraktı. Aşırı yağış nedeniyle kentin cadde ve sokakları adeta göle döndü. Konyaaltı ilçesi Gürsü ve Liman mahallelerinde çok sayıda araç arızalanırken, sürücüler araçları içerisinde kurtarılmayı bekledi. İhbarları değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarabilmek için kent genelinde teyakkuza geçti. Su içerisinde arızalan araçları kurtarmak için uzun süre uğraş verildi. Su yüksekliğinin 1 metreyi bulduğu bölgedeki araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücretCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret
Gelecek Partisi'nde deprem! İl Başkanı ve yönetimi istifa ettiGelecek Partisi'nde deprem! İl Başkanı ve yönetimi istifa etti
ALES sınav tarihleri belli oldu mu?ALES sınav tarihleri belli oldu mu?
1/

En Çok Okunan Haberler

2021 AGİ ne kadar oldu?

2021 AGİ ne kadar oldu?

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

Kahreden haber! Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi

Gaziantep'te yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 200 şişe sahte içki ele geçirildi

Piyasaya sürülmek istenen 200 şişe sahte içki ele geçirildi

Gelecek Partisi'nde deprem! Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve yönetimi istifa etti

Gelecek Partisi'nde deprem! İl Başkanı ve yönetimi istifa etti

İtalya'da son 24 saatte 445 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 445 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Aydın'da çok acı olay! 13 yaşındaki Elif 7'inci kattan merdiven boşluğuna düştü

Sesi duyanlar ekipleri aradı! 13 yaşındaki Elif'in feci ölümü

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.