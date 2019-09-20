HABER

Sağanakta barajda tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 14:46 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde AFAD ekiplerince barajda gerçekleştirilen tatbikatta, zorlu hava koşullarında senaryo gereği tekneleri alabora olan iki kişi kurtarıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) zorlu hava koşullarında barajda arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kırklareli baraj göletinde gerçekleştirilen tatbikata 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, amatör balıkçıların teknesinin alabora olduğu ihbarı yapıldı.

Hızla bölgeye gelen ekipler, barajdaki dubalara tutunarak bekleyen bir kadın ile kendi imkanlarıyla yaralı olarak kıyıya kadar gelen bir kişiyi kurtardı.

Kurtarılan iki kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Sağanak ve zorlu hava koşullarında gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.

AFAD Müdürü Muhsin Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD Başkanlığının, "afetlere hazırlık yılı" kapsamında çalışmalar yaptığını söyledi.

Her ay farklı bir temayla çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Özer, "Barajda yapılan tatbikat son derece faydalı geçti. Hem araçlarımızın hem de kendi kabiliyetimizi ölçmek açısından senaryo gereği bir tatbikat yaptık." dedi.

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
Meteorolojiden 4 il için kritik uyarıMeteorolojiden 4 il için kritik uyarı
Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralıSivas’ta trafik kazası: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD göl Kırklareli tatbikat

En Çok Okunan Haberler

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Fenerbahçe yeni yıldızı İstanbul'da

Fenerbahçe yeni yıldızı İstanbul'da

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşi tarafından kezzap atılan kadın yaşama tutunamadı

Eski eşi yüzüne kezzap atmıştı... Acı haber geldi

Bakan Pakdemirli'den Pendik'teki orman yangınına ilişkin son dakika açıklaması

Pendik'teki orman yangına ilişkin flaş açıklama

Son dakika! MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Mehmet Bayden öldürüldü

Mehmet Bayden öldürüldü!

Bilecik'te hayatını kaybeden makinistler Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu için tören düzenledi

Bu feryada yürek dayanmaz: Babacığım baba

Diyarbakır'da dağa kaçırılan genç kız örgütten nasıl kaçtığını anlattı

PKK tarafından kaçırıldı! Ailesine 6 yıl sonra kavuştu

Kızı PKK tarafından kaçırılan babanın acı bekleyişi... Mezarını hazırladı

Eşi Diyarbakır'da, kendisi mezar başında bekliyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.