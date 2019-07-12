Sağdığı ineğin teptiği genç hayatını kaybetti

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Sarayönü ilçesinde sağım yaptığı sırada ineğin tepmesi sonucu ağır yaralanan Muhammet Lale (21) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde maydana geldi. Muhammet Lale, ahırda süt sağarken ineğin tepmesi sonucu ağır yaralandı. Durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Lale, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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