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Sağır ve dilsiz genci öldürenler de sağır ve dilsiz çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 10:04 | Son Güncelleme

İstanbul’da kaybolduktan sonra bıçaklanarak öldürülüp yakılan sağır ve dilsiz genci biri kadın iki sağır ve dilsiz şahsın önce boğazını kesip sonra da yakarak öldürdüğü belirlenirken, katil zanlısı kadın Adana polisi tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, İstanbul’un Pendik ilçesi Aydos Ormanları’nda meydana geldi.

Sağır ve dilsiz genci öldürenler de sağır ve dilsiz çıktı

İstanbul’da kaybolduktan sonra bıçaklanarak öldürülüp yakılan sağır ve dilsiz genci biri kadın iki sağır ve dilsiz şahsın önce boğazını kesip sonra da yakarak öldürdüğü belirlenirken, katil zanlısı kadın Adana polisi tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, İstanbul’un Pendik ilçesi Aydos Ormanları’nda meydana geldi. İddiaya göre sağır ve dilsiz olan Abdulkadir Elgeni (21) 9 Ağustos günü ağabeyi ile birlikte kıyafet almak için bir alışveriş merkezine gidip, eve döndükten sonra tekrar alışveriş merkezine gitmek istediğini söyleyerek evden ayrılmış ve bir daha haber alınamamıştı. Bunun üzerine aile kayıp başvurusunda bulundu.
Polis, engelli genci bulmak için çalışma başlatırken, Aydos Ormanları’nda boğazı kesilmiş ve yakılmış bir ceset bulundu. Kimliği belirlenemeyen ceset üzerinde kriminal çalışma yapıldı. DNA incelemesi sonucu cesedin Abdulkadir Elgeni’ye ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son olarak Elgeni’nin biri kız iki gençle birlikte gezdiğini belirledi. Polis yaptığı araştırmada Elgeni ile en son görülen kadın D.B. ve erkek U.K.’nin de sağır ve dilsiz olduğunu tespit etti. Polis zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda erkek zanlı İstanbul’da yakalandı. Erkek zanlı olay yeri jandarma mıntıkası olduğu için Pendik İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. U.K. cinayetin Kurban Bayramı arifesinde işlendiğini, şahsı kendisinin değil kız arkadaşının öldürdüğünü ileri sürdü. Kendisinin sadece olay günü ve anında kız arkadaşının yanında olduğunu söylediği öğrenildi.
Bu arada firari katil zanlısı D.B.’nin ise Adana’da olduğu öğrenildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri harekete geçti. Polis kadının yerini belirleyerek eve baskın yaptı. Baskında yakalanan kadın emniyete getirildi. Kadın sağır ve dilsiz olduğu için emniyete işaret dili uzmanı getirilerek ifadesi alındı.
D.B. cinayeti doğruladı ancak cinayeti U.K.’nin işlediğini ve cesedi yaktığını ileri sürdü. Zanlı kadının erkek arkadaşı da sağır ve dilsiz şahsın boğazını zanlı kadının kestiğini ve yaktığını ileri sürmüştü. D.B. alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı kadın çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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