Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü, 11 yıl boyunca eşinden bile sakladı

Kocaeli’de 2008 yılında sağır ve dilsiz şahsın öldürülerek yol kenarına atılması olayında dosyayı yeniden inceleyen polis ekipleri, şahsın babası tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden babanın, oğlunu tabanca ile vurduktan sonra yol kenarına attığını ve cinayeti eşinden bile gizlediği ortaya çıktı.

Olay, 8 Aralık 2008 yılında Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi D130 Karayolu Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoldan geçen vatandaşlar, yol kenarında hareketsizce yatan bir şahsı görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yol kenarındaki şahsın tabanca ile vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, bulunan cesedin sağır ve dilsiz olan Bülent Erdem (41)’e ait olduğu ortaya çıktı. Jandarma ekipleri daha sonra Erdem’in Balıkesir Ayvalık’ta yaşayan ailesine ulaştı.

Baba yalan ifade verdi, cinayet aydınlatılamadı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay tarihinde ifadesi alınan Erdem’in babası N.E. (68), oğlunun bir kiralama şirketinden araç kiraladığını ve o araçla kaza yaptığını söyledi. Kaza sebebi ile aracı kiralayan şahısların kendilerinden para talep ettiklerini, bu sebepten dolayı da oğlunu onların öldürmüş olabileceğini söyledi. Olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında onlarca kişinin ifadesine başvuruldu. Yapılan adli tıp ve jandarma ekiplerinin incelemelerinde cinayet aydınlatılamadı.