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Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü, 11 yıl boyunca eşinden bile sakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 11:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’de 2008 yılında sağır ve dilsiz şahsın öldürülerek yol kenarına atılması olayında dosyayı yeniden inceleyen polis ekipleri, şahsın babası tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

Kocaeli’de 2008 yılında sağır ve dilsiz şahsın öldürülerek yol kenarına atılması olayında dosyayı yeniden inceleyen polis ekipleri, şahsın babası tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden babanın, oğlunu tabanca ile vurduktan sonra yol kenarına attığını ve cinayeti eşinden bile gizlediği ortaya çıktı.

Olay, 8 Aralık 2008 yılında Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi D130 Karayolu Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoldan geçen vatandaşlar, yol kenarında hareketsizce yatan bir şahsı görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yol kenarındaki şahsın tabanca ile vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, bulunan cesedin sağır ve dilsiz olan Bülent Erdem (41)’e ait olduğu ortaya çıktı. Jandarma ekipleri daha sonra Erdem’in Balıkesir Ayvalık’ta yaşayan ailesine ulaştı.

Baba yalan ifade verdi, cinayet aydınlatılamadı
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay tarihinde ifadesi alınan Erdem’in babası N.E. (68), oğlunun bir kiralama şirketinden araç kiraladığını ve o araçla kaza yaptığını söyledi. Kaza sebebi ile aracı kiralayan şahısların kendilerinden para talep ettiklerini, bu sebepten dolayı da oğlunu onların öldürmüş olabileceğini söyledi. Olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında onlarca kişinin ifadesine başvuruldu. Yapılan adli tıp ve jandarma ekiplerinin incelemelerinde cinayet aydınlatılamadı.

Emniyet Müdürü talimat verdi, cinayet aydınlatıldı
Yaşanan olaydan 11 yıl sonra, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için talimat verdi. Bu kapsamda Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 yıl önce Erdem’in öldürüldüğü cinayetin aydınlatılması için, dosyayı tekrar açtı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, o dönemde verilen ifadeleri tek tek inceledi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Erdem’in babası N.E.’nin ifadelerinde çelişkiler olduğunu tespit etti.

Oğlunu öldürdüğünü herkesten saklamış
İfadelerindeki çelişkilerin ortaya çıkması sonrasında olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, verdiği ifadelerde oğlunu olay günü Ayvalık’ta yol ayrımında bıraktığını, daha sonra ölüm haberini aldıklarını söyleyen N.E.’nin olay gününde Kocaeli’ye geldiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonrasında ekipler, N.E.’nin ailesi ile birlikte yaşadığı Ayvalık’taki evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda N.E. yakalanarak gözaltına alındı. Evde inceleme yapan polis ekipler, öldürülen şahsın fotoğrafının evin duvarında asıldığını gördü. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen N.E.’nin ifadesinde olay günü, Gölcük ilçesinde bir otomotiv fabrikasında çalışan oğlunu Kocaeli’ye getirirken, araçta aralarında kiraladığı araç sebebi ile tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi sonrasında oğlunu evinin önünde vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Oğlunu daha sonra yol kenarına attığını söylediği öğrenilen N.E.’nin olayı 11 yıl boyunca eşi başta olmak üzere herkesten sakladığı ortaya çıktı.

Oğlunun cesedini taşıdığı otomobil evinin bahçesinde bulundu
Polis ekipleri tarafından şahsın evinde yapılan aramalarda ise 2008 yılında şahsın oğlunu öldürdükten sonra cesedini taşıdığı otomobil bahçede hurda olarak bulundu. Ekipler, olaya dair delil bulabilmek park halindeki aracın içinde detaylı inceleme yaptı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.E., Karamürsel Adliyesine sevk edildi.

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